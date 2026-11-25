МТС подвела итоги инклюзивного проекта «Каждый включен» по поддержке в развитии карьеры людей с инвалидностью. Заявку на участие в проекте подали около 1,8 тыс. человек, около 70% из которых проходили обучение работе с ИИ и нейросетями. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Более 500 участников «Каждый включен» успешно прошли обучение, получили соответствующий сертификат МТС. Проект направлен на поддержку людей с инвалидностью и обучению их навыкам использования искусственного интеллекта. Курс охватил ключевые направления работы с ИИ: создание и редактирование текстов, поиск и анализ информации, генерацию визуального контента, автоматизацию задач, а также применение нейросетей для карьерного развития. Особое внимание уделялось навыкам постановки задач ИИ‑моделям, проверке результатов и безопасной работе с данными.

При разработке программы компания сотрудничала с экспертами по инклюзии: они помогли адаптировать образовательную программу для целевых групп, включая людей с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Платформа и обучающие материалы от экспертов MWS AI (входит в МТС) были совместимы со скринридерами, поддерживали навигацию с клавиатуры и достаточный контраст, все видео сопровождены субтитрами и адаптированной графикой, а онлайн-встречи – переводом на русский жестовый язык. Доступность программы получила высокую оценку участников.

Базовый трек «Каждый включен» включил семь учебных модулей с теорией, практическими заданиями и тестированиями, а также еженедельными онлайн‑встречами с экспертами и поддержкой кураторов. Доступ к обучению получили более 1,2 тыс. человек из 300 городов России – они просмотрели видеоуроки и совокупно представили почти 7 тыс. проверочных решений. 30 сильнейших участников – лидеры сводного рейтинга – перешли на дополнительный этап. Его посвятили практической работе применения ИИ в решении корпоративных задач – в сфере клиентских коммуникаций, информационной аналитики и автоматизации процессов. Кроме того, участники практического трека получили возможность пройти интервью с HR-командами МТС.

«Для МТС профессиональные возможности человека определяются его знаниями, навыками и желанием развиваться – компания открыта для людей с самым разным опытом. Цель проекта «Каждый включен» – сделать современные технологии доступнее для людей с инвалидностью, чтобы они могли применять их в работе и эффективнее решать задачи, которые стоят перед технологическими компаниями. Важно, чтобы технологии становились инструментом для профессионального роста. По итогам проекта, 87% опрошенных участников подтвердили, что применяют полученные навыки в работе на постоянной основе», – сказал вице-президент по устойчивому развитию МТС Юрий Савельев.

Финальная встреча «Каждый включен» прошла 24 ноября: она объединила около сотни гостей из числа участников и организаторов проекта.

«Курс был устроен таким образом, чтобы каждый из участников смог проявить себя, с нуля научиться практическим навыкам работы с ИИ, без которого сложно представить современный мир. Благодаря курсу «Каждый включен» я научилась применять нейросети для эффективного поиска необходимой информации, улучшения резюме и решения рутинных задач, на которые раньше уходило много времени», – отметила участница курса «Каждый включен» Юлия Борисова.