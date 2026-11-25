Системный интегратор «КСБ-Софт» и ГК «Солар» завершили пилотирование Solar SIEM. Специалисты партнера протестировали работу технологий SIEM и SOAR, а также ИИ-помощника. Отдельно они отметили готовый контент «из коробки», разработанный экспертами Центра противодействия кибератакам Solar JSOC, и техническое сопровождение разработчика. В результате «КСБ-Софт» планирует интегрировать SIEM-платформу «Солара» в свой SOC. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Системный интегратор реализовал более 6000 проектов в области информационной безопасности. География внедрений компании охватывает свыше 80 регионов России. С 2020 года интегратор развивает коммерческий SOC Socrat, который обеспечивает круглосуточный мониторинг событий ИБ, выявление киберугроз и реагирование на инциденты в инфраструктурах государственных и коммерческих клиентов.

SOC «КСБ-Софт» работает с инфраструктурами разных клиентов, использующих различные источники событий и средства защиты. Аналитикам необходимо настраивать правила выявления угроз и сценарии реагирования под каждого заказчика, сопоставлять события из разных систем и собирать дополнительную информацию об инцидентах. При использовании отдельных SIEM- и SOAR-систем дополнительно требуется настраивать и сопровождать интеграцию между платформами.

Solar SIEM позволяет упростить эту работу благодаря наличию технологий SIEM и SOAR в одном программном комплексе. SIEM-система собирает события из подключенных источников, анализирует их и сопоставляет по правилам корреляции для выявления угроз. Встроенные функции SOAR автоматизируют обогащение инцидентов дополнительными данными и выполнение заранее настроенных сценариев реагирования. Поскольку обе технологии работают в одном комплексе, компании не нужно отдельно развертывать SOAR-платформу и настраивать ее интеграцию с SIEM. По оценке «Солара», такой подход позволяет сократить расходы на внедрение до 40% по сравнению с использованием двух самостоятельных решений.

Помимо автоматизации процессов мониторинга и реагирования, Solar SIEM помогает сократить ручную работу аналитиков при разборе инцидентов. Встроенный в ядро Solar SIEM ИИ-помощник может самостоятельно обращаться к исходным данным, анализировать их и формировать рекомендации по реагированию. По оценке «Солара», такой ассистент способен брать на себя до 90% рутинных операций по сбору и первичной проверке данных.

Специалисты «КСБ-Софт» также отдельно протестировали готовый контент Solar SIEM «из коробки». Встроенный контент включает правила выявления угроз и сценарии реагирования, разработанные экспертами Центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Компаниям не требуется создавать весь набор правил и сценариев самостоятельно. При необходимости аналитики могут дополнять готовый контент собственными правилами, адаптировать сценарии под инфраструктуру клиента и тестировать парсеры непосредственно в системе.

«Для сервисного SOC важно, чтобы платформу можно было адаптировать под инфраструктуру каждого клиента. У нашей команды есть собственные наработки, и мы заинтересованы в том, чтобы использовать их вместе с готовым контентом разработчика. Во время пилота инженеры «Солара» подробно разбирали возникающие вопросы и помогали находить решения. По итогам тестирования мы рассматриваем Solar SIEM как конкурентоспособную платформу, которую можно использовать в SOC, в том числе при работе с государственными органами», – сказал Михаил Шипицын, технический директор «КСБ-Софт».

Пилотирование Solar SIEM продолжает уже существующий опыт «КСБ-Софт» по использованию технологий «Солара» в Socrat. Ранее интегратор подключил центр к Solar TI Feeds для обогащения инцидентов данными о киберугрозах. По результатам квартала применение сервиса помогло сократить общее время реагирования на 11%.

«Для сервисного SOC сейчас сходятся два требования: автоматизировать работу с инцидентами и при этом сохранять гибкость под инфраструктуру каждого клиента. Мы отвечаем на это связкой SIEM и SOAR в одном продукте, готовым контентом Solar JSOC и возможностью создавать собственные правила и сценарии. Такая комбинация позволяет опираться на готовую экспертизу там, где ее не хватает, и не ограничивает команды, которые уже развивают собственные наработки. Поэтому для нас особенно показательна оценка «КСБ-Софт». Они смотрят на Solar SIEM с позиции сервиса, который должен работать с разными клиентскими инфраструктурами», – сказал Александр Ненахов, менеджер продукта Solar SIEM ГК «Солар».