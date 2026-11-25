Компания «Код Безопасности» обновила продуктовую линейку и представила гибридный межсетевой экран, который настраивает политики безопасности из единой точки в любых средах – от физической до облачной. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

По оценкам компании, сегодня рынок ИТ-инфраструктуры разделен на три направления: традиционно-железное (200 млрд руб.), программно-определяемое (45 млрд руб.) и облачное (235 млрд руб.). Потенциал каждого оценивается выше: первое может вырасти в 2,4 раза до 430 млрд руб., второе – в 2,5 раза до 115 млрд руб., третье – в 1,7 раза до 400 млрд руб. По прогнозам «Кода Безопасности», к 2030 г. крупные заказчики будут использовать комбинацию всех трех подходов, поэтому инфраструктура будущего будет гибридной. На фоне сохраняющейся неопределенности – от инертности спроса до рисков ударов по ЦОД – компания делает ставку на универсальные инструменты безопасности.

«Уходящий год подтвердил, что заказчикам нужны решения, которые не требуют перестройки существующей архитектуры, а органично встраиваются в нее. Именно на это мы ориентировались, обновляя линейку. Такой подход позволяет заказчикам развивать инфраструктуру поэтапно, без необходимости единовременной замены всех компонентов», – отметил генеральный директор «Кода Безопасности» Андрей Голов.

Центральным обновлением продуктовой линейки стал запуск «Гибридного межсетевого экрана». Гибридный межсетевой экран предполагает реализацию концепции нулевого доверия с динамическим учетом рейтинга безопасности каждого узла сети. При этом отличительной особенностью решения станет его способность работать в любой среде: физической, виртуальной, контейнерной и облачной. Благодаря мультифункциональности продукт можно использовать в самых разных сценариях обеспечения кибербезопасности, например, для защиты периметра и сети Центров обработки данных, каналов связи или удаленного доступа в корпоративную сеть.

В рамках обновления линейки компания также анонсировала развитие интегрированной экосистемы продуктов (включая Secret Net, «Континент», «Соболь» и vGate) через Security Code Orchestrator. Подход позволяет централизованно управлять активами, подключать внешние системы по API и использовать инструменты машинного обучения для фильтрации трафика. Как отметили представители вендора, такое решение обеспечивает готовность инфраструктуры к будущим вызовам, сокращает нагрузку на SOC и помогает выполнять требования регуляторов.