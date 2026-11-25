Сезон «черной пятницы» в разгаре: распродажи на крупнейших онлайн-площадках идут с середины ноября, а главный день акции приходится на 27 ноября. Покупатели активно выбирают одежду, но скидки становятся скромнее, и все чаще покупатели ищет не разовую акцию, а стабильно выгодную цену.

По оценке Fashion House Group, сезон ноябрьских распродаж меняет свою роль: на фоне сдержанных скидок маркетплейсов и роста цен аутлет-формат, где брендовая одежда круглый год продается на 30–70% дешевле первоначальной цены, становится для покупателя главным ориентиром выгоды.

Интерес к распродажам сохраняется. По данным «ЮKassa», в день распродажи 11.11 оборот интернет-магазинов вырос на 23% по сравнению с 2025 г., а продажи женской одежды прибавили 56%. При этом средний чек снизился на 5%, до 1784 руб. Одежда, обувь и аксессуары возглавляют и список желаемых покупок: по данным опроса «ЮMoney» и «Работа.ru», их планируют приобрести на ноябрьских распродажах 58% респондентов.

Вместе с тем глубина скидок снижается. По оценке основателя «Клуба партнеров на маркетплейсах» Ильи Бухарина, комиссии и логистика уже забирают у продавцов более 40% выручки, поэтому скидка в 10% может лишить их прибыли. По опросу сообщества, 68% продавцов отказались участвовать в «11.11» и «черной пятнице», а половина из тех, кто участвует, ограничится скидкой не более 5%. «Меньше широких скидок почти на все подряд, больше на отдельные товары, остатки», – сказал заместитель директора «АРБ Про» Роман Копосов.

Кроме того, с 1 октября 2026 г. действует закон о платформенной экономике, и площадки больше не могут включать товары в акции без согласия продавца.

Давление на бюджет покупателя сохраняется: по данным Росстата, с начала 2026 г. по 9 ноября 2026 г. инфляция составила 6,33%. Покупатель становится расчетливее: по итогам опроса «Почты Mail», 37% россиян готовы ждать скидку сколько угодно, а 31% сравнивают цены у разных продавцов.

«Ноябрьские распродажи давно перестали быть для покупателя единственным шансом выгодно купить брендовую вещь. Аудитория стала рациональнее: человек заранее изучает цены, сравнивает предложения и не готов переплачивать за ажиотаж. Аутлет отвечает именно на этот запрос. Скидка на коллекции прошлых сезонов действует у нас не несколько дней в году, а постоянно, поэтому к нам приезжают не за случайной акцией, а за целевой, осознанной покупкой. Сейчас к постоянной скидке добавились специальные предложения арендаторов к «черной пятнице», и для многих это повод за один визит обновить зимний гардероб и купить новогодние подарки», — отметил директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.

«У офлайн-распродажи есть важное преимущество. В физическом магазине покупатель видит товар, может его примерить и уверен в подлинности бренда. Для категорий с высоким чеком, прежде всего верхней одежды и обуви, это принципиально: посадку пуховика и колодку ботинок по фотографии не оценишь. Поэтому, на наш взгляд, ноябрь становится месяцем, когда покупатель возвращается в магазины, а аутлет оказывается для него одной из самых понятных площадок: здесь честная цена на полке и гарантированное качество», — сказал Константин Анисимов.