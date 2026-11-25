Компания из сектора ИТ приобрела 4,84 тыс. кв. м под штаб-квартиру в деловом комплексе Valtri, строящемся компанией ESVE Group по адресу: улица Грузинский вал, дом 3. Представительский офис займет в проекте четыре этажа. Консультантом сделки выступило агентство OF.ru. Об этом CNews сообщили представители Maksimova&Bykov Consulting.

Общая площадь сделки составила 4835,6 кв. м. Штаб-квартира ИТ компании будет расположена на 3-6 этажах делового центра. Площади будут переданы резиденту в состоянии shell&core, что позволит воплотить индивидуальные планировочные и дизайнерские решения в соответствии с корпоративными стандартами и штатным расписанием.

«ИТ-компании остаются одним из самых активных пользователей новых офисных площадей высокого класса. Резиденту требовался функциональный, технологичный офис премиального уровня в престижной деловой локации. Компания выбирала крупный блок для собственного размещения, но при этом был важен и инвестиционный потенциал объекта, его ликвидность в долгосрочной перспективе. Мы рады, что совместно с брокером сделки - OF.ru, смогли полностью удовлетворить запрос клиента. Транзакция подтверждает качество продукта, его соответствие высоким стандартам офисной недвижимости», — сказал Владислав Степанов, основатель и генеральный директор ESVE Group.