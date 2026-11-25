T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал динамику использования SMS-рассылок компаниями на юге России в 2026 г. Аналитики подсчитали, что с января по октябрь бизнес увеличил количество отправленных сообщений на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика отражает растущий интерес предпринимателей к инструментам адресного привлечения клиентов. Самый заметный рост зафиксирован в сферах красоты и спорта, образования и услуг для детей, а также общественного питания. Об этом CNews сообщил представитель T2.

Т2 отмечает рост интереса к SMS-таргетингу со стороны бизнеса в южных регионах страны. За январь-октябрь 2026 г. количество отправленных сообщений в Краснодарском крае, Республике Адыгее, Ставропольском крае, Ростовской и Волгоградской областях увеличилось на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Технологии таргетинга на основе больших данных позволяют эффективнее распределять рекламный бюджет и точечно формировать целевую аудиторию с учетом более чем 120 параметров. Именно поэтому все больше компаний рассматривают SMS-рассылки как перспективный канал продвижения.

Лидером по темпам роста стали компании из сферы красоты, здоровья и спорта: количество отправленных сообщений в этом сегменте увеличилось в 12 раз год к году. Для фитнес-залов, оздоровительных центров и салонов красоты важно поддерживать регулярный контакт с аудиторией: не только привлекать новых клиентов, но и стимулировать действующих к повторным посещениям. Таргетированные SMS-рассылки помогают решать обе задачи.

Второе место рейтинга заняли предприятия из категории образования и детских услуг – количество отправленных сообщений в них выросло в 7,5 раза год к году. Сегмент объединяет дошкольные, общеобразовательные и профессиональные учебные заведения, а также организации по уходу за детьми. С помощью SMS они могут привлекать учеников на новые программы, сообщать о начале набора и знакомить родителей с актуальными предложениями.

На третьей строчке расположились предприятия общественного питания: рестораны, кафе и службы доставки. Для компаний этого сегмента рассылки выступают способом оперативного знакомства аудитории с новинками, акциями и специальными предложениями. Количество отправленных сообщений в этой категории увеличилось в 6,7 раза год к году.

Среди бизнес-клиентов на юге, активно использующих SMS-рассылки, также представлены компании из сфер ИТ, телекоммуникаций и цифровых услуг, производства и промышленности, рекламы, маркетинга и консалтинга.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2, сказал: «Успешное продвижение начинается не с рекламного сообщения, а с понимания того, кому оно адресовано. Один и тот же продукт может быть интересен совершенно разным группам людей по множеству причин. Задача бизнеса – увидеть эти различия и учитывать их в адресных коммуникациях. Технологии анализа больших данных Т2 помогают находить закономерности, которые позволяют лучше понимать аудиторию, а значит – предлагать клиентам современные цифровые решения, полностью отвечающие потребностям бизнеса».