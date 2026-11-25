Платформа LDM (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft) представила ИИ-модуль LDM.AiDo, который ускорит разработку корпоративных бизнес-приложений и облегчит работу с документами. Он может разворачиваться в ИТ-контуре организации.

LDM.AiDo предназначен для двух групп пользователей. ИТ-командам (аналитикам, разработчикам и архитекторам) он помогает быстрее создавать и дорабатывать приложения с помощью ИИ-агентов. У бизнес-пользователей благодаря новым функциям существенно сокращается объем ручного ввода, а поиск информации отнимает меньше времени. Оба сценария используют одни и те же языковые модели, права доступа и контур информационной безопасности.

Агенты не пишут код: они работают только через конструкторы платформы, ее открытый API и MCP-сервер. Поэтому каждое приложение соответствует архитектуре, стандартам и модели прав доступа (ABAC, RBAC, ACL), а у ИТ-службы не появляется неконтролируемого кода и технического долга. Около 80% задач решается настройкой с помощью ИИ-агентов, остальные 20% разработчики закрывают на стандартных API. Языковую модель можно развернуть в контуре заказчика или подключить альтернативную, модуль работает на импортонезависимом стеке.

Создание решения начинается с постановки задачи: бизнес-заказчик описывает условия и требования на естественном языке. Например, нужно добавить в СЭД новый тип договора с маршрутом согласования. После этого агенты LDM.AiDo приступают к последовательному выполнению поручения. ИИ-аналитик уточняет требования по ходу работы и формирует модель приложения на их основе, ИИ-консультант настраивает объекты, бизнес-процессы и пользовательские интерфейсы с помощью конструкторов платформы, ИИ-тестировщик проверяет результат, а ИИ-технический писатель готовит документацию. Сотрудники ИТ-службы контролируют каждый этап и могут вносить изменения в любой момент.

При работе с документацией в приложениях LDM новый модуль берет на себя рутинные операции. Входящий документ распознается и классифицируется, реквизиты автоматически заносятся в карточку. Можно задать вопрос по материалу в чате, сравнить версии договора и найти нужное по смыслу, а не по точному совпадению слов. Сотрудник только проверяет результат. Готовые сценарии доступны для канцелярии и договорной работы, а встроенный помощник отвечает по процессам в СЭД.

LDM.AiDo помогает ИТ-командам быстрее выпускать приложения и снижать их итоговую стоимость. По расчетам вендора, создание типового решения обходится в 4,5 млн руб. вместо 45 млн, а цикл от постановки задачи до работающего продукта сокращается с 40 до 4–6 дней. Заказчики получают нужные изменения в разы быстрее, а приложения становится проще сопровождать.

Бизнес-пользователи тратят меньше времени на ручной ввод и обработку файлов. Экономия составляет до 70%. Также благодаря LDM.AiDo снижается число ошибок в данных, а документы оперативнее попадают в работу.

Рамазан Салпагаров, директор по развитию платформы LDM, сказал: «Компании уже пробуют ИИ в разработке, но чаще всего речь идет об ассистентах, которые пишут код в отрыве от корпоративной архитектуры, и сопровождать этот код потом приходится ИТ-службе. Мы пошли другим путем: агенты LDM.AiDo собирают приложение из проверенных компонентов платформы, где правила, стандарты и требования ИБ уже встроены в ядро. Бизнес получает нужные изменения за дни вместо месяцев, а ИТ-директор сохраняет полный контроль над тем, что попадает в работу».