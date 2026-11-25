При выборе работы россияне прежде всего смотрят на зарплату (86%), но следующий по популярности критерий — личностные качества руководителя (74%). На третьем месте — стабильность компании (64%). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Таким образом, для соискателей имеет большое значение в каких условиях и над какими задачами им предстоит работать. Такие результаты показал опрос hh.ru, проведенный среди 5748 российских соискателей. Аналитики также выяснили, как меняются приоритеты кандидатов в зависимости от возраста и профессии.

Помимо зарплаты, руководителя и стабильности компании, почти половина опрошенных обращают внимание на возможности обучения и профессионального развития (49%) и понятные обязанности (48%). Еще 44% важны перспективы карьерного роста, 37% — гибкий график, 32% — интересные задачи. Социальный пакет отметили 28% респондентов, возможность работать удаленно или в гибридном формате — 23%. На известность бренда обращают внимание более 11% соискателей при поиске работы.

Руководитель важен и молодежи, и людям старше 55 лет

Хорошие отношения с руководителем — не только запрос молодого поколения, с которым часто связывают повышенные ожидания от рабочей среды. Для людей разных возрастов важно, кто будет организовывать их работу, ставить задачи и принимать решения, от которых зависит их повседневный рабочий опыт.

Среди соискателей 35–44 лет личность руководителя назвали важным 78%, среди молодежи 18–24 лет — 77%. В группе 45–54 лет этот критерий отметили 73%, а среди кандидатов старше 55 лет — 70%.

Различия есть и между профессиями. Чаще всего на руководителя обращают внимание специалисты административного профиля (83%), а также финансов, бухгалтерии и аудита (82%).

У разных специалистов — разные ожидания от работы

Хотя зарплата и руководитель важны для большинства соискателей, другие приоритеты заметно различаются в зависимости от профессии. Поэтому универсального предложения, одинаково привлекательного для всех кандидатов, не существует: одним важнее стабильность бизнеса, другим — интересные задачи и гибкость.

Для сотрудников логистики, закупок и снабжения особенно важна стабильность компании: ее выбрали 76% опрошенных в этой сфере. Среди производственных специалистов — 73%.

У представителей творческих профессий, дизайна и медиа на первый план чаще выходит содержание работы. Интересные задачи назвали важными 52% опрошенных против 32% в среднем по выборке. Почти половина специалистов творческих направлений (49%) также отметили гибкий график.

Эти различия показывают, почему работодателям важно учитывать профессию и карьерные приоритеты кандидатов при подготовке предложений о работе.

«Зарплата по-прежнему остается главным критерием выбора работы, но наши данные показывают, насколько важен для людей будущий руководитель. И это вполне объяснимо: именно от него во многом зависит, как будут устроены рабочие процессы, насколько понятными окажутся задачи, как будет даваться обратная связь и соблюдаться договоренности. Фактически руководитель — тот человек, через которого сотрудник ежедневно взаимодействует с компанией. Таким образом, открытость руководства и представление о внутренней жизни компании, например, через соцсети, которые ведет руководитель, могут дополнительно формировать доверие соискателей. Исследование hh.ru показало, что для небольшого бизнеса есть дополнительные возможности конкурировать за специалистов. Не обязательно обладать широко известным брендом, чтобы заинтересовать кандидатов. Можно показывать конкретные преимущества: понятные правила работы, открытый диалог с руководством, возможности развития и интересные задачи. Но важно помнить и о стабильности — одном из трех главных критериев. Поэтому работодателям стоит заранее объяснять кандидатам, как устроен бизнес, какие условия он предлагает и на что сотрудник может рассчитывать», — сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Методология

Опрос hh.ru проводился с 25 августа по 2 сентября 2026 г. В нем приняли участие 5748 российских соискателей. Респонденты могли выбрать до семи наиболее важных критериев выбора работодателя, поэтому сумма ответов превышает 100%. Различия по возрасту и профессиональным направлениям отражают ответы соответствующих групп участников опроса.