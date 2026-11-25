МТС проанализировала спрос на услуги видеонаблюдения среди организаций Омской области. По итогам 10 месяцев 2026 года объём инвестиций со стороны омского бизнеса в такие решения вырос в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшая доля инвестиций приходится на крупный бизнес — 46%, далее следует государственный сектор (26%) и крупные федеральные игроки (22%). На долю малого бизнеса пришлось 7% от общего объема в денежном эквиваленте.

В сегменте крупного бизнеса системы видеонаблюдения используются для периметрального наблюдения за территорией заводов, а также производственных объектов и логистических центров. Такие проекты часто интегрированы с облачными решениями, которые позволяют хранить, анализировать большой объем информации, а также создавать копии для защиты при сбоях или DDoS-атаках. К примеру, это позволяет производственным компаниям в автоматическом режиме вести учет выпущенной продукции и вести фильтрацию брака с применением нейросетей, которые непрерывно анализируют видеопоток с камер наблюдения. Например, на одном из крупных омских предприятий решение МТС не только следит за происходящем вдоль границы территории и сообщает о нарушениях, но и с помощью искусственного интеллекта отличает человека и автомобиль от веток, теней и животных. Благодаря такой аналитике уведомление приходит на событие, а не на каждое шевеление в кадре или ложную тревогу.

Малый бизнес использует системы видеонаблюдения в розничных магазинах и пунктах выдачи заказов. С помощью камер клиенты могут следить за безопасностью на ПВЗ, а также контролировать поступление товара, действия персонала и клиентов.

«В Омской области наметился устойчивый тренд на подключение комплексов видеонаблюдения в сегменте крупного бизнеса. Благодаря ИИ видеонаблюдение переросло просто фиксацию и превратилось в важный элемент бизнес-процессов — от управления цепочками поставок до наблюдения за удалёнными объектами. Для нас важно не просто реагировать на текущий спрос, а предлагать клиентам масштабируемые и гибкие решения, которые позволят бизнесу и государственным структурам региона повышать свою операционную эффективность, сокращать время на разбор спорных ситуаций и возможные риски», – отметил директор филиала МТС в Омской области Михаил Синюгин.