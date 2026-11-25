Центральная заводская лаборатория ЕВРАЗ ЗСМК освоила современное оборудование для контроля качества поступающих материалов: в эксплуатацию введен рентгеновский спектрометр «Спектроскан Макс GVM» российского производства. Главная цель — значительно повысить оперативность входного контроля огнеупорных изделий и неформованных огнеупорных материалов. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

Ранее определение состава химическими методами занимало от одного до двух дней. Теперь испытания рентгенофлуоресцентным методом выполняются не более часа. Это позволяет лаборатории быстрее передавать результаты управлению по качеству для оперативного приниятия решений о соответствии качества поступающих материалов. Спектрометр определяет содержание ключевых компонентов химического состава в рамках одной аналитической программы. Такой подход снижает объем трудоемких отдельных операций и помогает рациональнее использовать рабочее время лаборантов.

На оборудовании исследуют широкий спектр огнеупорных материалов: магнезиальные, алюмосиликатные, глиноземистые, шамотные и другие виды. Компетентность специалистов в применении рентгенофлуоресцентного метода была подтверждена в 2025 г. при расширении аккредитации в национальной системе аккредитации. При выборе прибора учитывали сразу несколько факторов: курс на импортозамещение, стоимость оборудования, удобство дальнейшего обслуживания, а также соответствие требованиям к точности и скорости проведения испытаний.

«Внедрение спектрометра — системный шаг к повышению надежности контроля качества. Мы получаем быстрые и точные данные по содержанию компонентов, что напрямую влияет на стабильность технологических процессов и качество конечной продукции. Кроме того, использование отечественного оборудования поддерживает курс на технологическую независимость предприятия», — отметила начальник Центральной заводской лаборатории ЕВРАЗ ЗСМК Ольга Адонина.