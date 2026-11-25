SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) совместно с партнерами «Ланит», Outsorsa, «Инфосистемы Джет», К2Тех, «Комплит» и ГК «Медиа-тел» подготовили рекомендации для общих центров обслуживания (ОЦО) по переходу к сквозным процессам, в которых участвуют несколько подразделений. Эксперты разобрали, с какого процесса начать, как распределить роли и какие требования предъявить к платформе управления корпоративными услугами. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Потребность в таких рекомендациях подтверждает опрос «Содружества ОЦО». Сквозное управление внедрили 3,23% участников, еще 64,52% находятся в процессе внедрения, а 25,81% только планируют его. У 6,45% нет планов на внедрение. Главным барьером респонденты назвали сопротивление изменениям (42,5%).

Партнеры-интеграторы SimpleOne связывают низкую долю внедрений с организационной моделью ОЦО. Подразделения работают в изолированных контурах, у каждого своя система и свое представление о результате. Руководитель центра не видит весь путь заявки, а сквозные соглашения об уровне услуг (SLA) остаются недостижимыми, даже когда каждая функция выполняет свои показатели.

«Когда разные отделы должны работать как единая система для предоставления цифровых сервисов, резко возрастает потребность в сквозной автоматизации. Нельзя полноценно управлять цифровыми услугами, если HR работает в Excel, а финансы — в «1С», и между ними нет связи», — сказал Андрей Вишняков, директор по бизнес-продуктам компании SimpleOne, корпорация ITG, ITIL 4 Master, ITIL 3 Expert, Practitioner, автор РИТМ.

Первая рекомендация касается выбора процесса для автоматизации. В «К2Тех» советуют начинать с массовых процессов жизненного цикла сотрудника, где есть множество стыков между функциями.

«Первый сквозной процесс в очереди на автоматизацию должен быть достаточно массовым, чтобы эффект был виден, достаточно сквозным, чтобы показать ценность единой платформы, и достаточно управляемым, чтобы команда довела его до результата в обозримый срок. Чаще всего это процессы жизненного цикла сотрудника: прием, перевод, увольнение», — отметила Елена Колбей, ведущий эксперт-методолог практик ITAM и ITSM, «К2Тех».

В «Комплит» предлагают другую точку входа — хорошо регламентированные процессы.

«Лучше всего начинать автоматизировать те процессы ОЦО, которые уже имеют устоявшиеся регламенты в компании. Например, с запросов внутренних сотрудников в бухгалтерию», — сказал Андрей Самсонов, директор департамента ИТ-консалтинга, «Комплит».

Вторая рекомендация — оформлять сквозной процесс как одну услугу для заказчика. Для каждой услуги, в которой участвуют несколько подразделений, назначается интегратор: поставщик, который отвечает за итоговый результат и координирует остальных. Пример привели ГК «Медиа-тел».

«В проекте IRB Family, управляющей ресторанами Rostic’s, открытие ресторана раньше требовало формирования более 22 заявок в разные службы, а взаимодействие шло через систему, почту и Excel. Мы объединили эти действия вокруг одной заявки: она запускает связанные задачи для ИТ, строительства, закупок, HR и других подразделений. Для заказчика это становится одной услугой — "Открытие ресторана"», — сказал Владимир Лялеко, директор центра управления ИТ-услугами ГК «Медиа-тел».

Третья рекомендация — свести учет в единую ESM-платформу (платформу управления корпоративными услугами). Она должна поддерживать работу нескольких поставщиков услуг в одном пространстве, единый маршрут исполнения без ручных передач между системами, автоматическую передачу задач между подразделениями и сквозной SLA от подачи заявки до ее закрытия. Эксперты описывают, что меняется для сотрудников и исполнителей после перехода.

«Когда ОЦО переходит с разрозненных систем на единую платформу, сотрудник получает единое окно: ответы, заявки, статус — без вопроса «куда писать?». Исполнитель — одну очередь, правила и прозрачную загрузку», — сказал Алексей Притков, консультант, Outsorsa.

«С единой платформой сотрудник выбирает в каталоге услугу, а исполнителя за него определяют правила маршрутизации по типу услуги и юрлицу заявителя. Одно это в наших проектах экономит на каждой заявке больше 15 минут: примерно столько первая линия раньше тратила, чтобы разобраться, куда ее переслать», — сказал Сергей Кротов, ведущий разработчик, «Инфосистемы Джет».

По мере перехода метрики ОЦО смещаются с количества закрытых заявок на сквозной SLA и стоимость услуги целиком, отмечают в К2Тех. В «Ланит» описывают эффект от подключения новых функций к ОЦО.

«Процессы, процедуры и способы коммуникации гармонизируются, что повышает прозрачность и удобство для бизнес-заказчиков. Когда у нас вслед за канцелярией и ИТ к ОЦО подключился АХО, взаимодействие с подразделением перешло на совсем иной уровень», — сказал Александр Борщов, руководитель направления, «Ланит».

По мнению экспертов, переход к сквозным процессам меняет роль ОЦО внутри компании: центр договаривается с заказчиком об условиях и сроках услуги и отвечает за результат целиком. Так разговор с бизнесом смещается с поиска причин задержек на обсуждение метрик и SLA.