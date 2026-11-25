Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития телекоммуникационных технологий в столице. Оно предусматривает совместные исследования и разработки, обмен научно-технической информацией, создание условий для исследовательских и производственных кластеров в Москве, а также апробацию решений в сети городского 5G Демо-центра в деловом пространстве «МосХаб.Сколково». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Соглашение со «Сколтехом» направлено на исследование и развитие технологий 5G и 6G: институт привносит мощную научную базу по перспективным сетям связи, а город — реальную инфраструктуру 5G Демо-центра в «МосХаб.Сколково» и доступ к отечественному оборудованию. В результате город не только получает проверенные технологии и прикладные решения для телеком-отрасли, но и помогает развивать научный потенциал», — отметил Дмитрий Головин, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

Соглашение также охватывает формирование исследовательских компетенций в области современных и перспективных технологий связи, взаимодействие при подготовке мероприятий по развитию технологий связи, включая решения и платформы для исследований в области искусственного интеллекта, работы с большими данными, интернета вещей и сетей 5G/6G.

«Сколтех более восьми лет занимается разработкой отечественных технологий мобильной связи. За это время нам удалось пройти путь от научных исследований до создания базовых станций 5G, которые сегодня выпускаются серийно и работают в сетях российских операторов. Наша актуальная задача — создание критических технологий оборудования для сетей 5G Advanced и будущих сетей 6G. Сотрудничество с ДИТ Москвы позволит объединить наши научные компетенции с возможностями городской инфраструктуры. Мы рассчитываем, что совместная работа создаст дополнительные условия для испытаний перспективных разработок, поиска новых сценариев их практического применения и подготовки специалистов. Для нас особенно важно, чтобы создаваемые технологии не оставались в лабораториях, а находили применение в реальных сетях связи и в дальнейшем способствовали развитию цифровой инфраструктуры столицы», – сказала ректор «Сколтеха» Юлия Горбунова.

Ранее ДИТ Москвы заключил аналогичные соглашения о сотрудничестве с Московским физико-техническим институтом (МФТИ), Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Ярославским государственным техническим университетом (ЯГТУ). Партнерство со «Сколтехом» станет еще одним шагом в развитии взаимодействия города с ведущими научными и образовательными организациями в области перспективных сетей связи и внедрения отечественных телекоммуникационных решений.

Развитие отечественных технологий связи и поддержка перспективных ИТ-разработок соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Отечественные решения».