По оценке компании «Деснол», разработчика и интегратора решений экосистемы «1С:ТОиР», в проектах автоматизации ТОиР, завершенных в 2025–2026 гг, ожидания заказчиков по сравнению с более ранними внедрениями сместились с учета истории ремонтов и доступа к документации к предсказуемости бюджета, сокращению аварийных ремонтов и управляемым складским запасам. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

Сокращение потерь от незапланированных остановок

Регистрация дефектов, планово-предупредительные ремонты и контроль исполнения обслуживания оборудования с помощью «1С: ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» задают контур, в котором неисправность фиксируют до того, как она становится остановкой. В таких проектах сокращение потерь от незапланированных остановок оценивают как долгосрочный эффект, который предприятия могут достичь в результате комплексной трансформации службы ТОиР.

Так, в компании «Ай-Пласт» (Нижнекамск, производство полимерной тары, режим 24/7) автоматизацию процессов управления ТОиР начали с комплексной реформации службы ТОиР. В результате на пилотном цехе обеспечена 100% регистрация дефектов, внедрены планирование ППР, оформление нарядов и актов. К автоматическому учету простоев предприятие планирует перейти в результате интеграции «1С: ТОиР Корп» с MES-системой. Благодаря интеграции с «1С:Управление производственным предприятием» и созданию виртуального склада обеспечен полный цикл учета на пилотном проекте — от заявки до списания. Это позволит четко разделить и контролировать движение ремонтных запасов.

Сокращение средств, замороженных на складах

В АО «Агрофирма "Дороничи"» на пилотном проекте автоматизации процессов управления ТОиР в свиноводческом комплексе «Русское» ожидают сокращение страховых запасов и срочных закупок на 20%, снижение объемов материальных запасов на 19% и рост оборачиваемости складских запасов на 40%. Таких эффектов планируют достичь в том числе в результате создания единого информационного пространства и интеграции с продуктами единой системы решений на платформе «1С:Предприятие» — «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Документооборот».

Такая связка позволила синхронизировать справочники, автоматически передавать данные для списания ТМЦ и затрат, а также управлять закупками. В рамках адаптации системы были разработаны уникальные механизмы: документ «План закупок» для передачи потребностей в ТМЦ и специальные правила перемещения материалов между складами, учитывающие строгие требования биобезопасности свинокомплекса.

Предсказуемость бюджета на ремонты

Надежность оборудования и предсказуемость бюджета на ремонты формируется еще на этапе проектирования производственных комплексов и систем. Так, ООО «Черногорская ГРК» (группа «Русская Платина», гринфилд-проект по строительству горно-обогатительного комбината в условиях Арктической зоны) начала создавать в «1С:ТОиР Корп» сметы для формирования бюджета на 2026 г. еще на этапе строительства основных производственных мощностей. К ожидаемым эффектам в результате внедрения автоматизированной системы предприятие относит снижение трудоемкости планирования и проведения ремонтов и планирования ресурсов на 65% и ускорение получения данных по наработке оборудования за счет интеграции с АСУ ТП на 75%.