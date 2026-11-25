Компания Bell Integrator fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о завершении комплексной миграции и модернизации механизма авторизации для более чем миллиона компаний, работающих в экосистеме «1С» и одном из ведущих российских банков. Переход на современный целевой API заменил устаревший универсальный платежный шлюз, обеспечил мгновенный обмен данными, полное соответствие регуляторным требованиям и автоматизировал процесс подключения корпоративных клиентов.

До начала проекта взаимодействие банка с юридическими лицами через «1С» базировалось на архитектуре, не отвечающей современным требованиям к скорости и безопасности. Старый шлюз обрабатывал данные пакетами, создавая системные задержки, а процесс подключения требовал ручного согласования, обмена файлами по электронной почте и занимал от 3 дней до 2 недель. Это ограничивало масштабируемость цифровых сервисов, повышало операционные риски и создавало барьеры для развития прямых интеграций между банковскими системами и учетной средой бизнеса.

Команда Bell Integrator обеспечила глубокую техническую и организационную трансформацию контура: был развернут новый шлюз авторизации, разработаны целевые методы взаимодействия, создан «Личный кабинет разработчика», полностью переписана модель «1С:ДиректБанк», внедрены механизмы бесшовной загрузки настроек и динамической установки криптографии. Переход на REST API обеспечил точечную обработку запросов в режиме «один запрос - один ответ», исключив пакетные задержки и гарантировав защищенный финансовый трафик в строгом соответствии с законодательством РФ.

Проект затронул инфраструктуру, обслуживающую свыше 1 миллиона активных компаний. Ежедневно через новый шлюз проходят десятки миллионов запросов, обеспечивая в реальном времени оборот, сопоставимый со значительной долей ВВП страны. Уникальность задачи заключалась в глубокой технологической интеграции банка и фирмы «1С»: специалисты спроектировали архитектуру эндпоинтов с нуля и провели сотни этапов нагрузочного тестирования, чтобы гарантировать стабильность работы под пиковыми нагрузками без влияния на клиентские операции.

Результатом проекта для заказчика стало устранение технологических барьеров между банковской инфраструктурой и ежедневными финансовыми операциями клиентов. Автоматизация и защищенная архитектура позволяют юридическим лицам управлять счетами прямо из привычной учетной среды, а банку масштабировать сервисы без увеличения нагрузки на персонал, превращая ИТ-инфраструктуру в драйвер комиссионного дохода.

«Исторически интеграции банков с учетными системами воспринимались как вспомогательная техническая функция, мы помогли переосмыслить этот контур как стратегический актив экосистемы. Наша команда совместно со специалистами заказчика выстроила не просто замену протокола, а полностью изменила логику взаимодействия: от проектирования эндпоинтов до динамического управления криптографией, что позволило убрать трение между банковскими системами и повседневными операциями бизнеса. Для финансовой отрасли это уникальный кейс - безопасность и скорость теперь не конкурируют за ресурсы, а работают в связке, формируя доверие на уровне архитектуры. Отказ от ручных процедур и переход к автоматизированному API дали банку масштабируемую платформу, способную обслуживать миллионы компаний без потери качества, что задает новый стандарт цифровой зрелости и клиентоориентированности в банковском корпоративном секторе», – сказал Константин Юрасов, руководитель проекта, Bell Integrator fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).