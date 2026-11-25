Компания «Базис», участник российского рынка ПО управления динамической инфраструктурой (входит в ГК «РТК-ЦОД»), продлила сертификат ФСТЭК России на платформу управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов (VDI) Basis Workplace. Соответствующая регистрационная запись уже внесена в Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации. Срок действия сертификата составляет 10 лет. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Результаты исследования возможностей платформы подтвердили, что Basis Workplace соответствует требованиям по безопасности информации по 4-му уровню доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий, а также техническим условиям.

Сертифицированную VDI-платформу можно использовать в: государственных информационных системах (ГИС) до первого класса защищенности; информационных системах персональных данных (ИСПДн) до первого уровня защищенности; автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП) до первого класса защищенности; информационных системах общего пользования второго класса; значимых объектах критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) до первого категории значимости.

Basis Workplace предоставляет администраторам информационных систем ряд инструментов и функций безопасности, необходимых для защиты инфраструктуры виртуальных рабочих столов от внешних и внутренних угроз.

Полномочия администраторов платформы задаются с помощью системных и настраиваемых ролей. Разделение по организациям и проектам изолирует пользователей, ресурсы и политики безопасности. Доступ к пулам и виртуальным машинам настраивается с помощью списков управления доступом (ACL) для отдельных пользователей и групп. В правилах администратор может учесть идентификатор устройства, подсеть и расписание доступа.

Basis Workplace поддерживает аутентификацию через службы каталогов по LDAP/LDAPS и вход через внешнего провайдера по OpenID Connect. Пароль встроенной учетной записи администратора хранится в виде хеша, а при вводе пароля платформа скрывает символы.

Платформа регистрирует события безопасности, в том числе изменения ролей и групп, блокировки аутентификации, создание и завершение сессий. Доступ к журналу есть только у администраторов — они могут искать и фильтровать записи, а также выгружать журнал.

«Мы внимательно следим за растущими требованиями к защите динамической инфраструктуры со стороны регулятора и со стороны наших заказчиков, которые уже эксплуатируют решения «Базиса» или пока еще находятся на стадии тестирования. Поэтому на протяжении 2026 года мы много работали над повышением защищенности решений, составляющих нашу продуктовую экосистему. Успешное продление сертификата Basis Workplace стало одним из наиболее важных внешних результатов этой работы», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».