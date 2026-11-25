Российский вендор «Севентек» (входит в ИТ-бренд «Севен Груп») и компания АО «Аксиом» объявляют об успешном завершении тестирования технологической совместимости интеграционной платформы «Интегра» и российской среды исполнения Java — Axiom JDK Pro и Axiom Runtime Container Pro. Об этом CNews сообщили представители «Севен Груп».

Результаты испытаний подтвердили корректную и устойчивую совместную работу продуктов без потери производительности. Для российских заказчиков, ориентированных на импортозамещение и технологическую независимость, это открывает путь к созданию масштабируемых, отказоустойчивых экосистем обмена данными с высоким уровнем защиты информации.

В ходе тестирования были проверены ключевые сценарии работы интеграционной платформы «Интегра»: высоконагруженный обмен сообщениями между компонентами платформы, преобразование данных в интеграционных потоках и обращение к внутреннему хранилищу DataStore. Особое внимание уделялось работе с включенным логированием. Платформа на Axiom JDK Pro также продемонстрировала стабильную работу под нагрузкой — до 85 тыс. запросов в секунду размером 1 Кб в режиме обмена сообщениями и сотен операций записи в секунду при работе с хранилищем. Также стоит отметить кроссплатформенность и поддержку решения, тесты для которого проводились для популярных российских ОС — «Ред ОС» и Astra Linux.

При сопоставимой производительности ключевое отличие Axiom JDK Pro от свободных сборок OpenJDK заключается в модели сопровождения. За продуктом стоит экспертная команда разработки и поддержки в России, которая обеспечивает обновления и техническую поддержку внутри страны. Axiom JDK Pro также совместима с российскими операционными системами, что упрощает построение и сопровождение отечественного технологического стека.

Помимо Axiom JDK Pro была протестирована совместимость интеграционной платформы «Интегра» с Axiom Runtime Container Pro — легковесным Java-контейнером. Заказчикам предоставляется выбор реализации продукта «Интегра» как в монолитной, так и в микросервисной архитектуре с обеспечением предсказуемого java-runtime без расхождений в эксплуатации. Минимальный размер Axiom Runtime Container Pro, включая ОС и JDK, составляет всего 41 МБ, что в 12 раз меньше обычного. Это позволяет экономить инженерное время и вычислительные ресурсы, а также повышает безопасность за счет уменьшения поверхности атаки.

Для российского ИТ-рынка это событие имеет практическое значение. В условиях активного импортозамещения заказчики ищут проверенные сочетания отечественного ПО, способные заменить западные аналоги без риска снижения производительности и надежности. Подтвержденная совместимость «Интегры» с Axiom JDK Pro и Axiom Runtime Container Pro дает рынку готовое решение для построения интеграционных ландшафтов на полностью российском технологическом стеке. Это снижает затраты на тестирование и доработку, ускоряет внедрение и обеспечивает долгосрочную поддержку от обоих вендоров.

Вера Мостинская, директор по развитию бизнеса ИТ-бренда «Севен Груп»: «Оба продукта — «Интегра» и Axiom JDK Pro — уже давно успешно работают в проектах федерального масштаба — в том числе в банках, на крупных производственных предприятиях, а также в инфраструктуре государственных заказчиков. Вместе они становятся надежным рабочим инструментом для автоматизации обмена данными в организациях, где используются высоконагруженные системы и установлены повышенные требования к информационной безопасности. Теперь в ИТ-ландшафтах отечественных предприятий у систем появляется возможность «общаться» через «Интегру» на одном из самых распространенных языков программирования Java, не используя опенсорсные дистрибутивы. Для рынка такая совместимость — больше возможностей для построения полностью импортозамещенной взаимосвязанной цифровой среды, где все компоненты работают как единый механизм».

Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами АО «Аксиом»: «Сегодня для заказчиков важна не только совместимость российских продуктов, но и скорость их сопровождения. Axiom JDK выпускается синхронно с Oracle Java SE, поэтому необходимые обновления становятся доступны в привычном релизном цикле. На фоне ускорения поиска уязвимостей, в том числе с помощью ИИ, это становится особенно критично: партнерам и конечным заказчикам не нужно самостоятельно решать, где и как получать актуальные обновления Java. Они получают поддерживаемую среду исполнения, экспертную команду в России и понятный процесс обновления внутри страны. Подтвержденная совместимость с «Интегрой» позволяет использовать эту модель уже на уровне готового российского технологического стека».