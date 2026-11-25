Синяя галочка стала доступнее и открывает больше возможностей: пользователям проще находить официальные страницы и публикации, а статус верификации учитывается алгоритмами, повышая видимость материалов в рекомендациях. Об этом CNews сообщили представители VK.

Синюю галочку могут получить авторы с большой аудиторией, публичные эксперты и бренды, которые начинают развиваться на платформе. Для верификации необходимо быть оригинальным автором с актуальной публикацией за последние три месяца в «VK Видео» или «ВКонтакте» и подтвердить публичность: при рассмотрении заявки могут учитываться материалы в СМИ, верифицированный аккаунт на других платформах или профессиональные достижения.

В поиске по сообществам и видео страницы с галочкой отображаются выше. Алгоритмы рекомендаций будут совершенствоваться по мере роста числа верифицированных авторов и постепенно охватят больше форматов контента.

Заявку можно подать в настройках профиля или сообщества «ВКонтакте», либо в «Кабинете автора» «VK Видео». В случае одобрения заявки галочка будет отображаться на обеих платформах.