Специалисты ГК «Элар» оцифровали около 141 тыс. листов документов постоянного срока хранения муниципального архива Администрации города Ноябрьска, пополнив государственную информационную систему «Электронный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» (ГИС ЭА). Ранее в рамках сотрудничества с архивом Ноябрьска компания оцифровала и загрузила в систему около 1700 дел общим объемом более 261 тыс. листов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элар».

Новый проект продолжил многолетнюю работу «Элар» по формированию единого цифрового архивного ресурса ЯНАО, объединяющего электронные копии документов государственного и муниципальных архивов региона. За предыдущие годы компания реализовала ряд проектов по оцифровке фондов архивов Ноябрьска, Пуровского и Тазовского районов, города Лабытнанги, а также ГКУ «ГА ЯНАО». В частности, в сентябре 2026 г. завершился трехэтапный проект для муниципального архива Администрации Тазовского района, в результате которого ГИС ЭА пополнилась более чем 88 тыс. листов архивных документов.

Основную часть поступившего на оцифровку массива архива Ноябрьска составили рукописные и печатные документы форматов от А4 до А2, при этом в делах встречались отдельные нестандартные листы форматов от А6 до А0, документы с угасающим текстом, на кальке, с механическими повреждениями и частичной утратой фрагментов. Оцифровка проводилась на профессиональных планетарных сканерах «Элар», позволяющих бережно работать с ветхими и поврежденными оригиналами, обеспечивая точную передачу информационно значимых деталей.

Специалисты «Элар» выполнили полный цикл работ по созданию электронного архивного ресурса, включавший подготовку дел с проверкой нумерации листов, расшивку и расклейку, сканирование, обработку графических образов и контроль их качества. По завершении оцифровки дела были восстановлены в соответствии с первоначальным способом их оформления, а электронные копии, сформированные в форматах JPEG и PDF и структурированные по фондам, описям и делам, загружены в ГИС ЭА.

Созданный электронный фонд пользования позволяет архиву Ноябрьска сократить время поиска и предоставления документов, снизив нагрузку на бумажные оригиналы и риски утраты содержащейся в них информации.