Компания «Антиплагиат» и Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие отечественной научно-информационной инфраструктуры. Партнерство объединит библиотечные ресурсы и технологии работы с академическими текстами для повышения доступности научных материалов и снижения зависимости российских исследователей от зарубежных сервисов. Об этом CNews сообщили представители компании «Антиплагиат».

Одним из ключевых направлений станет совместная работа компании «Антиплагиат» и ГПНТБ России над базой данных «Российский сводный каталог научно-технической литературы». Стороны также договорились содействовать развитию государственной системы научно-технической информации (ГСНТИ), обмениваться информационными ресурсами и опытом применения искусственного интеллекта для автоматизации библиотечных процессов.

«Технологический суверенитет в науке невозможен без собственной инфраструктуры. Необходимы надежные научные источники, базы данных и инструменты для работы с ними. Объединяя с ГПНТБ России научно-технические ресурсы и технологии анализа академических текстов, мы создаем основу для развития российских информационных сервисов, которые помогут ученым работать с достоверными источниками и не зависеть от зарубежных платформ. Это вопрос как технологической независимости, так и качества отечественных исследований. Первым практическим шагом нашего сотрудничества станет создание рабочего места от компании в ГПНТБ России. В ближайшее время читатели библиотеки смогут бесплатно проверять свои научные и учебные работы в системе на специально оборудованном компьютере. Для нас важно сделать современные инструменты доступнее российским ученым», – отметил исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.

«Для развития науки особенно важны доступность достоверных источников и культура работы с ними. Учитывая, что «Антиплагиат» уже более 20 лет помогает российским ученым и вузам поддерживать академическую добросовестность и повышать качество научных работ, партнерство позволит объединить этот опыт с библиотечной экспертизой и развивать сводные каталоги и новые интеллектуальные сервисы. Мы рассчитываем, что это сделает отечественные научно-технические ресурсы еще более доступными и востребованными среди исследователей», – сказала генеральный директор ГПНТБ России Наталья Михальченкова.

Сотрудничество также предусматривает совместные научные, библиотечные и образовательные проекты, развитие инструментов поиска и обработки информации, обмен методологическими и технологическими решениями. В начале 2027 года для посетителей библиотеки будет организован бесплатный доступ к проверке академических работ.