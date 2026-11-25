Потребители все чаще подключают искусственный интеллект для проверки экологичности и ответственности брендов — такие данные приводятся в четвертом ежегодном исследовании E+ Change и Better by Okkam «Отношение российских потребителей к социально ответственному бизнесу, его товарам и услугам». В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян в возрасте 18–54 лет из более чем 160 городов с населением от 100 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Okkam.

Зачем покупателям ИИ при выборе товаров

30% россиян уже используют ИИ-помощников хотя бы для одной задачи, связанной с выбором более устойчивого товара, еще 47% готовы попробовать такой формат. Среди молодежи в возрасте 18–24 лет к ИИ-помощникам прибегает уже каждый второй.

Чаще всего пользователи просят нейросети сравнить товары по составу и сроку службы — так делают или готовы делать 66% опрошенных. Кроме того, ИИ используют для проверки экологических заявлений бренда (61%) и разъяснения значения маркировок (59%).

Интерес к ИИ-инструментам растет на фоне привычки сверять слова компаний с фактами. Около 80% россиян в той или иной степени доверяют заявлениям брендов об экологичности и социальной ответственности, однако 70% их проверяют, а 36% отказываются от покупки товаров с такими заявлениями из-за недоверия.

Убедиться в ответственности компаний покупателям помогают конкретные факты и цифры (32%), известная независимая экомаркировка (30%) и QR-код со ссылкой на подтверждающие документы (30%). Сами товары респонденты чаще всего оценивают по составу (31%), экомаркировке (26%) и оформлению упаковки (25%). При этом 56% считают, что информации о социальных и экологических характеристиках товаров недостаточно, и лишь 8% говорят, что она им не нужна.

«За четыре года российский потребитель стал заметно прагматичнее. Он по-прежнему ценит ответственные бренды, но выбирает устойчивые товары прежде всего ради качества и безопасности для своей семьи — и все внимательнее сверяет слова компаний с их делами. Каждый восьмой за год уже отказывался от покупки из-за действий производителя. Для бизнеса это сигнал: ответственность должна быть подтверждена фактами, а участие в инициативах — простым и понятным», — комментирует Анна Лютер, руководитель программы E+ Change.

Об исследовании. Исследование «Отношение российских потребителей к социально ответственному бизнесу, его товарам и услугам» проводится E+ Change и Better с 2023 г. Четвертая волна: онлайн-опрос 2011 респондентов в возрасте 18–54 лет, проведен в сентябре 2026 г. Выборка репрезентативна для населения городов России с численностью от 100 тыс. жителей (более 160 городов), квоты — по полу, возрасту, доходу и географии.



