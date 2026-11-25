Компания «1С-Рарус» перевела агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» на «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» и объединил шесть разрозненных информационных баз в единый контур для 16 юридических лиц. Новая система поддерживает отраслевые схемы оплаты труда, автоматизирована подготовка отчетности, выросла эффективность работы с кадровыми данными. Об этом CNews сообщил представитель «1С-Рарус».

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» – один из крупнейших российских производителей мяса птицы, свинины, говядины, молока и комбикормов. В состав холдинга входит более 40 структурных подразделений, расположенных в Белгородской, Новгородской и Липецкой областях. Земельный банк превышает 60 тыс. гектаров. Холдинг развивает мясоперерабатывающий комплекс и фирменную розничную сеть «Ясные Зори», а также торговую марку «Сельские традиции», под которой выпускаются сыры из козьего и овечьего молока.

Для расчета заработной платы и управления персоналом агрохолдинг использовал отраслевое решение «1С:Управление сельскохозяйственным предприятием», разработанное на базе «1С:Управление производственным предприятием». В связи с завершением поддержки отраслевого решения, а также возрастающей трудоемкостью обновления и сопровождения системы компания приняла решение перейти на современное решение «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп».

Перед командой проекта стояли задачи упростить управление кадровыми и расчетными процессами, обеспечить их соответствие актуальным требованиям законодательства. Также необходимо было создать основу для дальнейшего роста численности персонала без увеличения нагрузки на кадровую службу.

Ранее шесть отдельных баз использовались для разграничения доступа к конфиденциальным данным разных групп пользователей. «1С-Рарус» объединила их в единый контур, настроив права доступа на уровне реквизитов документов. За десять лет работы в исходных базах накопилось около 0,5 ТБ данных, поэтому в новую систему перенесли только актуальные сведения, необходимые для дальнейшей работы.

Уменьшилось количество ошибок и несоответствий, возникавших из-за большого количества интеграций между системами. На текущий момент система позволяет вести учет в едином пространстве с возможностью получать консолидированные данные по 16 юридическим лицам. Информационная среда стала более управляемой и стабильной, снижена нагрузка на внутреннюю ИТ-службу. Обновление системы теперь занимает 8 часов вместо 40 — процесс ускорился в 5 раз.

Полностью автоматизированы подготовка и сдача регламентированной отчетности в части управления персоналом, включая расчет и формирование отчетности по форме 6-НДФЛ. Использование актуальной обновляемой системы позволяет оперативно учитывать изменения законодательства и снижает риски возникновения штрафов.

Система учитывает специфику оплаты труда в агрохолдинге: сдельные начисления по объемам и видам работ, производственным циклам, различные виды премий, систему пайков и бонусов. Настроено 130 видов начислений, 30 — удержаний, 27 — прочих доходов физических лиц, 15 — нетипового учета времени и 47 сценариев ввода показателей для расчета заработной платы.

Для сохранения сквозных процессов настроен обмен данными с восемью вспомогательными системами, включая систему контроля и управления доступом (СКУД). В единой карточке сотрудника консолидируются сведения о заработной плате, пропусках, льготном питании и бонусах, которые можно использовать для приобретения продукции предприятия. Унификация данных позволила сократить разрозненность информации и повысить эффективность работы с кадровыми данными.

Также оптимизирован процесс регистрации новых сотрудников. Благодаря гибкой настройке прав доступа в новой системе удалось отказаться от ранее использовавшегося механизма заявок на ввод нормативно-справочной информации. В результате сократились трудозатраты пользователей на создание и изменение НСИ.

Лариса Шудрикова, главный бухгалтер компании «Белгранкорм-холдинг», сказала: «Переход на новую систему стал для нас не просто заменой программного продукта, а возможностью по-новому взглянуть на рабочие процессы и сделать их эффективнее. Механизм миграции данных с консолидацией в единой системе, внедренный "1С-Рарус", – ценное для нас решение. Ранее мы пытались реализовать этот функционал, однако это не удавалось, поэтому приходилось работать в шести базах. Трудностью проекта стало то, что на этапе опытно-промышленной эксплуатации специалисты планово-экономического, кадрового и расчетного отделов вели учет одновременно в нескольких системах. Несмотря на существенную дополнительную нагрузку, благодаря высокой вовлеченности, профессионализму и ответственному подходу нашей совместной проектной команды переходный период был пройден без потери качества данных и сбоев в бизнес-процессах. "1С-Рарус" продолжает оказывать консультационную и техническую поддержку системы».