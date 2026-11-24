«Яндекс» анонсировал новое носимое устройство с «Алисой AI» собственной разработки — «Яндекс Пин». Устройство выполняет роль личного секретаря и будет полезно предпринимателям, менеджерам, блогерам и всем, кому важно ничего не забыть в потоке дел. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Пин» умеет суммаризировать разговоры, отвечать на вопросы по их содержанию и напоминать о делах. С его помощью можно также давать поручения ИИ-агенту «Действуй!», не доставая телефон. Например, можно сказать: «Изучи правки клиента к макету и составь список задач». Устройство поступит в продажу до конца 2026 г.

Мгновенная расшифровка встреч, итоги дня и поиск по записям

«Яндекс Пин» можно повесить на шею или прикрепить на одежду и всегда иметь при себе. Заряда батареи хватает на весь день. Когда нет интернета, данные сохраняются во внутренней памяти. Прямо во время беседы в приложении «Алиса AI» появляется расшифровка, а после завершения — суммаризация и итоги встречи. Например, можно посмотреть, о чем договорились, а какие вопросы остались нерешенными. Отдельно «Алиса AI» выделяет задачи пользователя, предлагает добавить их список дел, а потом напоминает, что и когда нужно сделать. А вечером готовит итоги дня, куда попадают ключевые события, новые задачи, важные моменты и дела на завтра.

Чтобы найти что-то в записях, не нужно просматривать расшифровки. Можно просто задать вопрос в разделе «Яндекс Пин» приложения «Алиса AI»: например, «Что я обещал сделать сразу после отпуска?» или «Какие лекарства прописали коту?». Все это поможет сэкономить время и снизить когнитивную нагрузку.

Вызов персонального ИИ-агента

Владельцы «Пина» смогут голосом давать поручения ИИ-агенту «Действуй!». Достаточно нажать кнопку на корпусе устройства и сказать, что нужно сделать. Например, ему можно поручить записать ребенка на стрижку, подготовить проект договора или найти билеты на спектакль, который посоветовал коллега за обедом. Пользователю даже не придется объяснять детали: ИИ-агент сам найдет их в расшифровках. Он выполнит задание и пришлет результаты в чат.

Контроль над записью и данными — в руках пользователя

Во время записи на корпусе устройства постоянно горит индикатор, чтобы окружающие видели, что устройство активно. Запись запускается нажатием кнопки на корпусе: ее нельзя включить удаленно. Все записи хранятся в зашифрованном виде на серверах «Яндекса», а когда нет связи с приложением — в памяти устройства. Даже если человек потеряет «Пин», его записи никто не сможет просмотреть, потому что они привязаны к аккаунту. А при попытке подключить «Пин «к чужому аккаунту, сохраненные на устройстве данные удалятся. Пользователи могут также в любой момент скачать или удалить свои данные в разделе «Яндекс Пин» приложения «Алиса AI» или удалить их в «Яндекс ID».

Железо и технологии

«Яндекс Пин» оснащен тремя микрофонами, динамиком и нейропроцессором, который отделяет речь от посторонних шумов. В устройстве есть также встроенная память, где можно хранить до 32 часов записи, и аккумулятор. Вместить все это в таком небольшом устройстве — сложная инженерная задача. Поэтому аккумулятор разработчики сделали в форме буквы D. Благодаря такой необычной форме, он занимает все свободное место и обеспечивает 24 часа непрерывной работы устройства.

«Яндекс Пин» использует новую технологию «Яндекса», которая в реальном времени распознает речь. Благодаря этому расшифровка и суммаризация разговора появляются мгновенно. По внутренним замерам компании, по качеству распознавания речи на русском языке новая технология превосходит мировые аналоги.

За обработку записей и расшифровок отвечают сразу несколько моделей. Одна из них анализирует звук, определяет, сколько человек участвовали в беседе, и делит между ними реплики. Другая определяет, где закончилась одна встреча и началась другая. Третья модель детально разбирает каждый разговор: находит главное, подводит итоги, выделяет задачи пользователя, отмечает решенные и нерешенные вопросы.

Стоимость устройства

«Яндекс Пин» стоит 19990 руб. Сразу после покупки пользователям будут доступны все возможности устройства с 10 часами записи в месяц. Если важных разговоров и встреч больше, можно увеличить лимит с помощью подписки. Базовая подписка включает 50 часов записи и стоит 690 руб. в месяц, безлимитная — 1190 руб.. Первые три месяца покупатели смогут пользоваться всеми возможностями устройства без ограничений, оформив бесплатный пробный период. Чтобы получить уведомление о начале продаж, можно оставить свои контакты на странице устройства.

Носимые ИИ-устройства «Яндекса»

«Яндекс Пин» — это уже второе носимое устройство с «Алисой AI». Ранее «Яндекс» выпустил наушники «Яндекс Дропс», которые тоже помогают сохранять все важное. В 2027 г. компания планирует выпустить ИИ-диктофон, интегрированный с сервисами «Яндекс 360».