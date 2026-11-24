Инвестиционно-строительная компания ООО «МеГа Пласт» (г. Омск) объявила о завершении ключевого этапа прединвестиционного проектирования флагманского инфраструктурного кластера федерального масштаба — глубоко защищенного центра обработки данных «G-System» (емкостью 4,2 тыс. высокоплотных ИИ-стоек, 25 — 100 МВт) и многофункционального комплекса БЦ «Принц» высотой 160 м. Об этом CNews сообщили представители «МеГа Пласт».

Проект объединяет две очереди в единый замкнутый энергетический и экологический контур.

Абсолютная физическая защита: Ядро дата-центра размещается в подземной монолитной цитадели глубокого заложения, что полностью защищает критическую ИТ-инфраструктуру от любых внешних техногенных и климатических воздействий.

Нулевые выбросы и энергоэффективность: Комплекс проектируется по стандарту Zero Emission — без сжигания углеводородного топлива. Попутное тепло серверов (100 МВт рекуперации) направляется на круглогодичный обогрев и подогрев воды надземного кластера (аквапарка, гостиницы, делового и образовательного центров), что снижает операционные затраты на 70% и обеспечивает рекордный срок окупаемости — 5,5 лет.

По словам генерального директора ООО «МеГа Пласт» Евгения Неупокоева, общий объем инвестиций в пилотный сибирский узел оценивается в 15,58 млрд руб. Проект разработан с прицелом на дальнейшее тиражирование как единого федерального сетевого стандарта в городах-миллионниках России.

В настоящий момент инициатор завершает юридическую упаковку проекта в формате независимых акционерных обществ (АО ЦОД «Джи-Систем» и АО БЦ «Принц») и формирует пул якорных стратегических бенефициаров в Совет директоров. Детальная инженерная документация, сметы и земельные параметры объекта закрыты режимом коммерческой тайны (ФЗ-98) и представляются потенциальным партнерам исключительно на очных встречах после подписания NDA.