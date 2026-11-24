Российский разработчик ИБ-решений NGR Softlab выпустил новую версию аналитической платформы Dataplan 2.5 для выявления скрытых поведенческих аномалий. Ключевым нововведением стали цифровые двойники учетных записей и хостов, позволяющие перейти от анализа отдельных отклонений к комплексной оценке состояния объектов инфраструктуры. Также в платформе появилась возможность обрабатывать и расследовать события безопасности благодаря новому модулю «Журнал событий». Кроме того, обновилась собственная ИИ-модель DivergentGPT и расширился набор готовой аналитики. Об этом CNews сообщил представитель NGR Softlab.

Цифровые двойники позволяют оценивать состояние объектов инфраструктуры на основе множества параметров и выявлять значимые изменения, даже когда отдельные действия не выглядят подозрительными. Платформа анализирует изменения состояния учетных записей и хостов за определенные промежутки времени и приоритизирует отклонения по уровням риска. В единой карточке аналитик видит текущий уровень риска, историю его изменения, наиболее значимые отклонения и их текстовую интерпретацию. Это помогает сократить поток разрозненных уведомлений, ускорить первичный анализ и сосредоточиться на потенциальных угрозах.

Новый модуль «Журнал событий» дает возможность обрабатывать события безопасности непосредственно в Dataplan – в том числе в изолированных контурах, где отсутствует подключение к SIEM и SOAR. Специалисты могут назначать ответственных, изменять статусы и уровни критичности, комментировать события, отслеживать историю расследований и фиксировать вердикты. При необходимости события можно передавать во внешние системы.

В Dataplan 2.5 также обновлена собственная ИИ-модель DivergentGPT. Объем поддерживаемого контекста увеличился в четыре раза, а скорость работы выросла на 30% без увеличения вычислительных ресурсов CPU. Это позволяет обрабатывать больше информации и ускорять выполнение задач с использованием ИИ.

Кроме того, в платформе расширена рекомендованная модель данных и набор готовой аналитики. При подключении типовых источников дашборды автоматически наполняются данными, позволяя получать аналитические результаты без самостоятельной настройки параметров анализа. Также расширены возможности поведенческого анализа и управления правилами формирования событий безопасности.

«Мы развиваем Dataplan как платформу, которая позволяет оценивать состояние инфраструктуры в целом, а не ограничиваться анализом отдельных событий безопасности, – отметил Николай Перетягин, менеджер продукта Dataplan. – Традиционные методы хорошо выявляют известные сценарии атак, однако злоумышленники могут действовать в рамках легитимной активности, не нарушая установленных правил. Цифровые двойники помогают обнаруживать такие скрытые угрозы на ранних стадиях, а инструменты обработки событий и обновленная ИИ-модель — сокращать объем ручной работы и предоставлять аналитикам необходимый контекст. В результате специалисты могут уделять больше внимания действительно опасным изменениям в инфраструктуре».