Компания «Базис» (входит в ГК «РТК-ЦОД»), участник российского рынка ПО управления динамической инфраструктурой, выпустила Basis Digital Energy 1.8 — новую версию платформы для управления жизненным циклом Kubernetes-кластеров и организации DevSecOps-конвейера. В обновлении были улучшены инструменты повседневной эксплуатации кластеров, реализованы новые механизмы обеспечения безопасности, расширен каталог приложений и углублена интеграция с продуктами экосистемы «Базис», в частности, для авторизации теперь можно использовать Basis Virtual Security. Об этом CNews сообщили представители «Базис».

Всего в релиз 1.8 вошло более 30 улучшений.

Упрощение повседневной эксплуатации

В Basis Digital Energy 1.8 при создании кластера изменены пределы для CPU, памяти и объема диска, а валидация операций с кластером и узлами расширена. Для ускорения создания кластеров со схожими настройками пользователь может использовать шаблоны. Кроме того, кластер можно перенести из группы создавшего его пользователя в другую группу без повторного создания.

Отдельно переработан механизм получения списка узлов кластера: новый архитектурный подход использует пользовательские ресурсы с данными об узлах и добавляемые в кластер шаблоны для хранения этих данных, что позволяет снизить нагрузку на Kubernetes API-server. Обратная совместимость с предыдущими версиями Basis Digital Energy сохранена, но была переработана.

Управлять конфигурацией балансировщика HAProxy теперь можно через веб-интерфейс. Также изменено логирование: события теперь пишутся в отдельный файл для каждого кластера Kubernetes, что упрощает мониторинг его состояния и разбор инцидентов.

Метки рабочих узлов (labels, taints, annotations) в Basis Digital Energy 1.8 можно обновлять через веб-интерфейс. Добавлена возможность задавать метки (labels) рабочим узлам кластеров Bare Metal, развернутых на физических серверах без виртуализации.

Расширение средств обеспечения безопасности

В Basis Digital Energy 1.8 добавлена возможность аудита событий безопасности в контейнерах. В разделе «События среды выполнения» собрана информация о попытках несанкционированного доступа к средству контейнеризации. В веб-интерфейсе платформы администратор может увидеть, когда произошло событие, какое правило сработало, какой процесс его вызвал и на каком узле, в каком поде и контейнере он выполнялся.

Изменен механизм блокировки при авторизации: после четырех неудачных попыток входа пользователь получает временную блокировку на пять минут вместо полной. Ранее разблокировать учетную запись мог только администратор.

Новые возможности наблюдения за состоянием инфраструктуры

Обновленный веб-интерфейс Basis Digital Energy 1.8 показывает, есть ли в кластере GPU, и предлагает новый подраздел «Дашборд», где выводятся параметры добавленных в Kubernetes-кластер ресурсов. В таблице общего списка кластеров появилось поле «Технический статус».

В главном меню Basis Digital Energy появился раздел «Сеть» с сетевыми настройками, а на главную страницу выводится информация о неполном комплекте пакетов, чартов или образов в хранилище iStore. Для администратора все перечисленное означает значительно больше возможностей для наблюдения за состоянием инфраструктуры.

Интеграция с экосистемой «Базис»

С релизом 1.8 у пользователей Basis Digital Energy появилась возможность авторизации через единый механизм SSO в Basis Virtual Security. Отдельно добавлена специальная пользовательская роль с необходимым набором прав для интеграции системы резервного копирования Basis Virtual Protect с функциональностью Basis Digital Energy. Это облегчает работу и пользователям, и администраторам, так как им не нужно переключаться между аккаунтами внутри экосистемы «Базиса» для работы в разных продуктах.

Пополнение каталога приложений

В каталоге Basis Digital Energy появились два сертифицированных компонента. Longhorn v1.11.1 — распределенное блочное хранилище для Kubernetes, обеспечивающее отказоустойчивое хранение данных приложений внутри кластера. OpenELB v0.6.0 — балансировщик нагрузки, работающий в кластерах на физическом оборудовании, где облачный балансировщик недоступен. Новые компоненты могут оказать администратору существенную помощь при работе с хранилищем данных, маршрутизации трафика и балансировки нагрузки.

Также в каталоге приложений появились: Falco: обнаружение угроз в работающих контейнерах; Valkey: высокопроизводительное хранилище данных «ключ — значение»; SeaweedFS: распределенное хранилище файлов и объектов; Svacer: сервер для хранения и обработки результатов статического анализа.

GitLab, платформа для хранения кода и CI/CD, обновлена до версии 19.3. К ней можно подключить внешнюю базу данных.

«Чем больше рабочих нагрузок заказчики запускают в контейнерах, тем строже их требования к доступу и контролю над кластерами. Поэтому в новом релизе мы сделали акцент на наглядности и безопасности решения. Basis Digital Energy дает администратору больше информации о ресурсах кластера и сетевых настройках, а аудит событий в контейнерах помогает администратору оценивать защищенность кластеров. Также реализован удобный и безопасный вход через Basis Virtual Security, да и в целом немало внимания было уделено совместимости Basis Digital Energy с другими решениями экосистемы компании», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор «Базис».