Компания UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, подтвердила совместимость UserGate Client 1.0.0.604 (uClient) с операционной системой Astra Linux 1.8 «Группы Астра». Об этом CNews сообщил представитель компании.

В ходе испытаний специалисты компаний проверили установку и работу UserGate Client, его взаимодействие с сетевыми механизмами Astra Linux, а также совместимость с подсистемой мандатного контроля доступа (МКД) и средствами изоляции процессов. Результаты показали, что UserGate Client версии 1.0.0.604 корректно применяет политики безопасности, устанавливает защищенные туннели и передает телеметрию на шлюзы UserGate NGFW (uNGFW).

«При переходе на отечественные программные решения важно заранее убедиться, что все компоненты инфраструктуры корректно взаимодействуют друг с другом. Особенно это актуально для организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности, — отметила Яна Заковряжина, менеджер по развитию UserGate Client. — После адаптации нашего решения организации могут использовать uClient на рабочих местах под управлением Astra Linux 1.8, подключать удаленных сотрудников к корпоративной инфраструктуре и централизованно управлять сетевым доступом».

«Развитие отечественных ИТ-технологий во многом зависит от того, насколько эффективно решения российских разработчиков работают друг с другом. Заказчикам важно не просто заменить отдельные зарубежные продукты, а получить работающую экосистему для повседневных задач бизнеса, — отметил Дмитрий Чубанов, менеджер продукта Astra Linux Desktop «Группы Астра». — Подтверждение совместимости Astra Linux и UserGate Client пополняет список отечественных инфраструктурных решений, доступных к использованию в Astra Linux. Это дает организациям больше возможностей для построения внутренних и внешних сервисов, рабочих мест сотрудников на базе российских технологий».