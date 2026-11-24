Компания TRASSIR вывела на рынок четыре камеры СТ-1: две цилиндрические и две поворотные (PTZ). Камеры произведены в России и внесены в реестр российской радиоэлектронной продукции, поэтому их можно закладывать в проекты, где заказчик требует отечественное оборудование. Об этом CNews сообщили представители TRASSIR.

Производство камер на территории России подтверждено по правилам постановления Правительства России от 17.07.2015 № 719. Камеры рассчитаны на системных интеграторов, которые работают с госсектором, на системы «Безопасный город» и «Безопасный регион», а также на системы управления безопасностью дорожного движения. Их можно поставлять в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По оценке компании, новые модели закрывают 90% потребностей этого сегмента.

Цилиндрические камеры работают в условиях сложного освещения и подходят для распознавания лиц и автомобильных номеров. TR-D2241WDIR6 v3 (R) 2.8 с разрешением 4 МП оснащена фиксированным широкоугольным объективом и контролирует территорию там, где зум не нужен. У вариофокальной TR-D2343WDZIR7 v3 (R) 2.7-13.5 того же разрешения угол обзора подбирают под конкретную сцену: приближают важную зону или берут общий план.

Поворотные камеры предназначены для городских объектов, федеральных трасс, больших открытых территорий и протяженного периметра. Обе модели получили моторизованный объектив 4,3–86 мм. TR-D6124IR10 v3 (R) 4.3-86 снимает с разрешением 2 МП и меньше нагружает сеть и архив. TR-D6154IR10 v3 (R) 4.3-86 с разрешением 5 МП дает более детальную картинку и распознает лица и номера автомобилей на расстоянии.

Одна PTZ-камера может заменить несколько фиксированных, и оборудования на объекте становится меньше. Через аудиовходы, тревожные входы и выходы поворотные камеры связывают с охранно-пожарной сигнализацией и СКУД. Встроенная аналитика детектирует людей, пересечение линии и события в заданной области. По оценке компании, это ускоряет реакцию оператора.

Камеры работают вместе с другими продуктами TRASSIR: системой управления видеонаблюдением, видеорегистраторами, видеоаналитикой, СКУД и облачным сервисом.