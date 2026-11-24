Ученица инженерного класса московской школы № 338 Мария Балычева разработала виртуальную модель телескопа-рефрактора и детально исследовала ее характеристики с помощью профессиональной программы. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Телескоп — прибор, который позволяет заглянуть дальше привычного, но его изготовление — дело затратное: даже относительно простые модели стоят десятки тысяч рублей. Для того чтобы понять принципы оптики, не обязательно сразу собирать реальный прибор — достаточно научиться точно моделировать его работу. Именно этот путь и выбрала Мария: она решила спроектировать телескоп виртуально, а затем подготовить 3D-модель корпуса для последующей печати на 3D-принтере.

Сначала Мария изучила три основных типа телескопов: рефракторы на линзах, рефлекторы на зеркалах и гибридные системы. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Рефлекторы не страдают от хроматической аберрации и выгоднее при больших диаметрах, но требуют тонкой юстировки. Гибридные системы компактны и дают хорошее качество, но слишком сложны для учебного проекта. Рефрактор оказался самым прозрачным с точки зрения физики и удобным для моделирования. Затем она сравнила разные схемы рефракторов и остановилась на ахроматическом — он дает хороший баланс между качеством изображения, сложностью конструкции и доступностью для учебного моделирования.

«Мне было интересно не просто посмотреть в телескоп, а понять, как он устроен. Я собирала его по кусочкам: сначала разбиралась с типами систем, потом считала линзы, потом строила корпус. Самым сложным было честно признать, что не все идеально работает — на краях поля появляются искажения. Но именно это и есть настоящая инженерия: видеть ограничения и понимать, как их исправить», — сказала Мария Балычева, автор проекта, ученица школы № 338.

Практическая часть работы стала настоящей лабораторией точных расчетов. Мария спроектировала ахроматическую систему с увеличением 10 крат и диаметром объектива 80 мм. Каждый элемент состоял из двух линз — из разных сортов стекла. В программе она задала все ключевые параметры и провела трассировку лучей для трех длин волн. Затем последовал детальный анализ искажений — тех самых помех, которые мешают видеть мир четко. Результаты показали ожидаемую картину: система работала, но на краях проявлялись остаточные искажения, типичные для выбранной схемы.

Особенно интересным стал эксперимент с отечественными оптическими стеклами. Мария заменила импортные марки на российские аналоги и повторила расчет. Результат оказался показательным: все ключевые показатели резко ухудшились, радиус пятна рассеяния вырос более чем в 10 раз. Это означало, что простая замена материалов без дополнительной оптимизации не дает нужного качества. Но такой результат — тоже результат: он наглядно показал, насколько важны точные параметры стекол и необходимость пересчета всей системы при смене материалов.

«Мария прошла путь, который не каждый взрослый инженер проходит с первого раза: от идеи до честного анализа результатов. Она не побоялась получить отрицательный результат при замене стекол и правильно его интерпретировала. Это и есть главный навык — не просто добиваться успеха, а понимать, почему что-то работает, а что-то нет. Именно так формируется профессиональное мышление», — отметил Эдвард Ратушный, наставник проекта, преподаватель Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА.

«Мы в РТУ МИРЭА создаем условия, чтобы ребята могли пробовать, ошибаться и делать выводы. И такие проекты показывают, что наши ученики готовы работать на уровне профессиональных разработчиков — они умеют обосновывать выбор инструментов, искать баланс между сложностью и качеством и учитывать реальные ограничения. Именно такие навыки и формируют настоящего инженера», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.