Федеральная сеть многопрофильных клиник «Будь Здоров» (дочерняя компания СПАО «Ингосстрах») развивает комплекс ИИ-решений для врачей, пациентов и медицинских администраторов. Cloud X предоставила компании гибкую вычислительную инфраструктуру, включая GPU-ресурсы для тестирования, запуска и масштабирования этих сервисов. Это позволит значительно ускорить процесс обработки результатов исследований в клиниках сети, а пациентам — еще быстрее получать результаты анализов и обследований с понятной интерпретацией. Об этом CNews сообщил представитель Cloud X.

В облаке Cloud X были запущены пять ИИ-решений, включая систему контроля качества медицинской документации, анализ лабораторных исследований, систему поддержки принятия врачебных решений и сервисы для пациентов. Отдельные решения уже показывают измеримый эффект: автоматизированный контроль обеспечивает проверку 100% протоколов по подключенным специальностям вместо 5% ручной проверки ранее, а система анализа лабораторных исследований работает с более чем 200 типами тестов с заявленной точностью модели 98%.

«В настоящий момент мы внедрили пять решений в эксплуатацию и планируем постепенно расширять их функциональность и охват медицинских процессов. На разных этапах проектов — от тестирования моделей до промышленной эксплуатации — потребность в вычислительных ресурсах менялась. Облачная модель позволила корректировать объём мощностей в зависимости от нагрузки без закупки специализированного оборудования для каждого проекта. ИИ-решения автоматизируют рутинные операции, помогают контролировать качество медицинской документации, поддерживают врачебные решения и сокращают время на поиск и обработку информации. А для пациентов — упрощают интерпретацию медицинских данных, помогают с первичной маршрутизацией и делают часть цифровых медицинских услуг доступнее и понятнее», — сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям сети клиник «Будь Здоров» Алексей Остроушко.

Для ресурсоёмких ИИ-задач в Cloud X были развернуты виртуальные машины с графическими процессорами. Компоненты сервисов взаимодействуют внутри изолированного сетевого контура на базе CX Virtual Private Cloud.

Развитие ИИ происходит одновременно с более широкой трансформацией ИТ-ландшафта «Будь Здоров» и переносом части систем в облако. Созданная инфраструктура поддерживает оба процесса без деградации действующих сервисов и остается достаточно гибкой для дальнейшего масштабирования.

«Совместно с командой „Будь Здоров“ мы выстроили процесс запуска ИИ-сервисов — от постановки медицинской или бизнес-задачи до интеграции решения с действующими информационными системами. Теперь заказчик может подключать новые сервисы к подготовленной облачной среде и последовательно развивать их в рамках общей ИТ-архитектуры», — отметил Денис Соколов, руководитель проектов Cloud X.

Следующий этап связан с расширением ИИ-программы «Будь Здоров». В дорожной карте компании — развитие радиологии, анализа лабораторных исследований, речевой аналитики и транскрибации, а также запуск сервисов для сбора жалоб и анамнеза, ИИ-консультанта, саммаризации медицинских данных и фармацевтических сценариев. К концу 2026 г. компания планирует довести число внедренных ИИ-решений до 13, постепенно расширяя их функциональность и охват медицинских процессов.

Параллельно продолжится перестройка ИТ-ландшафта: в планах — повышение отказоустойчивости и катастрофоустойчивости инфраструктуры и переход к географически распределенной гибридной модели, объединяющей собственные ресурсы и облако. Такая архитектура должна стать основой для дальнейшего масштабирования ИИ-сервисов и других критичных систем по мере роста цифровой нагрузки.

Сеть клиник «Будь Здоров» последовательно расширяет использование искусственного интеллекта в медицинских и сервисных процессах. В фокусе — анализ лабораторных исследований, поддержка врачебных решений, транскрибация, речевая аналитика, радиология, сбор жалоб и анамнеза, саммаризация и другие сценарии, которые требуют разного объема вычислительных ресурсов и находятся на разных стадиях зрелости — от пилота до промышленной эксплуатации.