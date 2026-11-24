Сервер Storex SRV D16 Gen3 производства компании «Байт» включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Решение предназначено для обработки и хранения данных в локальных вычислительных сетях. Об этом CNews сообщили представители «Байт».

Включение Storex SRV D16 Gen3 в реестр расширяет выбор оборудования для заказчиков и системных интеграторов, реализующих проекты с требованиями к российскому происхождению техники. Сервер можно рассматривать для обновления ИТ-инфраструктуры государственных и корпоративных организаций. Соответствие конкретной конфигурации техническим требованиям проекта и условиям закупки необходимо оценивать отдельно.

Storex SRV D16 Gen3 обрабатывает запросы от узлов сети, выполняет операции хранения, обработки и ввода-вывода информации. Решение рассчитано на работу в локальной вычислительной сети, объединяющей рабочие места сотрудников и другие сетевые устройства.

«При выборе сервера заказчики оценивают не только его возможности, но и соответствие требованиям проекта. Реестровый статус Storex SRV D16 Gen3 позволяет учитывать наше решение при построении инфраструктуры, где необходимо подтвержденное российское происхождение оборудования», — сказал генеральный директор компании «Байт» Константин Хабаров.