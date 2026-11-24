Российские исследователи показали нейросетевой алгоритм, который помогает врачам расшифровывать кардиотокографию (КТГ) — метод оценки состояния плода во время беременности. Разработка РТУ МИРЭА и НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова уже прошла пилотное внедрение с участием более 500 врачей, а ее потенциальная аудитория в странах БРИКС превышает 37 млн родов в год. Это важно не только для России: система не требует специализированного оборудования и может работать даже там, где не хватает квалифицированных специалистов. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

КТГ — привычное исследование, но его интерпретация во многом зависит от опыта врача и человеческого фактора. Нейросетевой алгоритм выступает как экспертный помощник: он дает дополнительное заключение по результатам КТГ в круглосуточном режиме, независимо от региона, где проводится диагностика. На сегодняшний день разработан бот на платформе Mах, а пилотное внедрение охватило около 500 врачей в России.

«Мы хотели сделать так, чтобы качественная оценка состояния плода не зависела от того, находится ли врач рядом с пациенткой или за тысячи километров. Алгоритм не заменяет специалиста, а дает ему второе мнение — быстрое и объективное. Для стран БРИКС это особенно важно: система не требует специализированного оборудования, а значит, ее можно внедрять там, где диагностика сейчас ограничена», — сказал Александр Самохин, сотрудник ФГБУ «НМИЦ АГП им. Кулакова» Минздрава России и студент кафедры технологий искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, обучающийся по программе магистратуры «Интеллектуальный анализ данных».

Заместитель директора по научной работе НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России Наталья Кан отмечает, что данная разработка улучшает исходы родов через более точную диагностику: «Основные причины перинатальной заболеваемости и смертности связаны с поздним распознаванием острой гипоксии плода и с различиями в интерпретации КТГ. Нейросетевой помощник дает врачу объективное второе мнение в течение нескольких секунд, в том числе там, где нет опытного специалиста. Это помогает раньше замечать тревожные изменения и вовремя менять тактику в родах».

Особую актуальность разработка приобретает в контексте сотрудничества стран БРИКС. Решение охватывает потенциальную аудиторию свыше 37 млн родов в год в странах объединения, а благодаря высокой адаптивности не требует специализированного медицинского оборудования — это снижает барьер для внедрения в регионах с разным уровнем оснащения.

«Выход такой разработки на международную площадку — это признание того, что наши университеты и медицинские центры умеют создавать решения мирового уровня. Но главное даже не в признании. Главное в том, что за каждой цифрой — реальные женщины и дети, которым вовремя поставленный диагноз может сохранить здоровье. Мы будем поддерживать такие проекты, потому что они соединяют науку с прямой пользой для человека», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.