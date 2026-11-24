За девять месяцев 2026 г. выручка ста крупнейших российских финтех-компаний увеличилась на 8%, до 160 млрд руб., подсчитал Smart Ranking. Быстрее других росли сервисы управления финансами бизнеса и выплат исполнителям, а крупнейшим сегментом остались платежные сервисы. Из 12,4 млрд руб., на которые выросла выручка сотни, больше половины (55%) обеспечили пять компаний. В то же время выручку увеличили 90 участников из ста. Об этом CNews сообщили представители Smart Ranking.

Среди ограничений для роста участники исследования называют давление на платежные комиссии и дорогие кредиты. Новые налоги и требования увеличивают расходы, а компании ищут дополнительные доходы в подписках и готовых продуктах для банков. На общий результат влияет и положение отдельных крупных игроков.

Высокая ставка и рост налогов тяжелее даются небольшим компаниям. У крупных есть запас прочности — резервы, доступ к рынку облигаций и льготным программам от государства, поэтому в кризис они могут не только сохранять прежние темпы роста, но даже наращивать долю рынка. Небольшим игрокам чаще приходится сокращать бизнес, однако назвать это тенденцией на финтех-рынке пока нельзя. Доля топ-10 компаний в совокупной выручке за год почти не изменилась и составляет около 53%.

Кто обеспечивает рост

Пять компаний — «ЮMoney», «Платежный сервис А3», «Эвотор», «Бест2Пэй» и «Сравни» — вместе добавили 6,7 млрд руб. выручки к результату девяти месяцев 2025 г. Это больше половины всей прибавки топ-100. На один платежный сервис «ЮMoney» пришлось 2,7 млрд руб. — больше пятой части общего прироста.

Внутри отдельных сегментов зависимость от лидеров еще сильнее. «Сравни» и «Банкирос» обеспечили почти 90% прироста финансовых маркетплейсов. Суммарная выручка остальных восьми представителей сегмента выросла лишь на 2% относительно девяти месяцев 2025 г.

В кредитовании 94% прироста дала финтех-платформа Rowi. Выручка остальных шести компаний сегмента вместе увеличилась примерно на 1%. В управлении финансами бизнеса и выплатах исполнителям больше двух третей дополнительной выручки принесли сервисы для работы с внештатниками «Консоль» и «РеСтафф».

Сегменты растут с разной скоростью

Быстрее других в девятимесячном топ-100 росли сервисы управления финансами бизнеса и выплат исполнителям: их выручка увеличилась на 23%, до 4,1 млрд рублей. Платежные сервисы прибавили 13% и заработали 61,5 млрд руб. — больше трети совокупной выручки сотни.

Общего ускорения к III кварталу не произошло: в первом полугодии выручка тех же участников девятимесячной сотни выросла примерно на 9% год к году, в III квартале — на 8%.

Направления при этом менялись неодинаково. У платежных сервисов темп роста снизился с 13% в первом полугодии до 12% в III квартале, у сервисов управления финансами бизнеса и выплат — с 25% до 19%. Разработчики, напротив, ускорились с 4% до 10%, кредитные платформы — с 5% до 10%. Платежные сервисы в обоих периодах обеспечивали больше половины общей прибавки выручки.

Топ-100 компаний на финтех-рынке за III квартал 2026 г. заработали 54,9 млрд руб. Их выручка относительно II квартала почти не изменилась. Год к году выросли шесть из семи сегментов; сократились только переводы средств.

Выручка переводных сервисов в квартальном топ-100 снизилась на 19%. На результат повлияло падение KoronaPay. После июльских санкций ЕС против оператора «Золотой Короны» ее выручка, по оценке Smart Ranking, сократилась на 31%, до 2,4 млрд рублей. Это снижение поглотило примерно пятую часть прироста остальных компаний квартального топ-100. Остальные участники сегмента вместе увеличили квартальную выручку на 14% год к году.

За девять месяцев переводы средств сохранили рост на 5%. У компаний сегмента, кроме KoronaPay, суммарная выручка увеличилась на 12%.

Похожая зависимость от одного участника видна в личных финансах. За девять месяцев выручка сегмента в девятимесячном топ-100 сократилась на 2%, а у остальных компаний без платформы инвестиций в коммерческую недвижимость Aktivo вместе выросла на 9%. Выручка самой Aktivo за этот период снизилась примерно вдвое, хотя в III квартале уже выросла на 9% год к году.

Платежные компании продают сервис поверх операции

Участники рынка отмечают конкуренцию с более дешевыми способами оплаты, в том числе СБП. С января карточный эквайринг дополнительно подорожал для продавцов из-за НДС на банковскую комиссию. Это повышает интерес к альтернативным способам оплаты и усиливает поиск доходов помимо комиссии с платежа.

Один из примеров — «Платежный сервис А3». За девять месяцев его выручка выросла на 102%, до 2,4 млрд рублей. По данным компании, два года назад комиссии с платежей давали ей 80% дохода, а теперь почти 70% приносят продукты и подписка. А3 продает банкам готовые сервисы для приложений: оплату ЖКХ, налогов и штрафов, уведомления о начислениях.

«Главный сдвиг в том, что банк перестал покупать платеж и начал покупать продукт», — сказал генеральный директор А3 Алексей Одедесион.

Для крупнейшего участника рейтинга, «ЮMoney», основным драйвером по-прежнему остается прием платежей. Компания видит спрос со стороны продавцов, которые запускают собственные интернет-магазины наряду с продажами на маркетплейсах. Им нужны платежные ссылки, модули оплаты, чеки и рассрочка.

«Речь не об уходе с площадок, а о диверсификации: бизнес снижает зависимость от одного канала и возвращает себе контроль над ценой, клиентской базой и денежным потоком», — сказал PR-директор «ЮMoney» Семен Селиванов.

Новые требования создают заказы для разработчиков

Банки переводят ключевые системы на российское ПО и добавляют в приложения готовые сервисы для малого бизнеса. В III квартале выручка разработчиков и платформ из квартального топ-100 выросла на 10% год к году.

По предварительным данным компаний, ПрограмБанк увеличил квартальную выручку на 117%, до 137 млн руб., BSS — на 49%, до 1 млрд руб. Их проекты связаны с импортозамещением банковских систем и внедрением новых сервисов, в том числе налоговых.

Еще один пример — АК. В компании отмечают, что налоговые изменения увеличивают нагрузку на администрирование и создают спрос на автоматизацию учета. Банки отвечают на этот запрос, встраивая готовые налоговые и бухгалтерские сервисы в свои приложения.

АК поставляет им платформу для автоматизированной упрощенной системы налогообложения и сервис «Персональный бухгалтер». За девять месяцев выручка компании выросла на 119%, до 148 млн рублей. Среди основных источников роста АК называет регулярные платежи банков за сопровождение платформы и подписки на программное обеспечение.

«Предприниматели все чаще ожидают, что бухгалтерия и налоги будут решаться прямо в банковском приложении», — сказал генеральный директор АК Александр Носков.

Финансовые сервисы встраиваются в работу с исполнителями

Сервисы выплат объединяют проверку статуса самозанятого, оформление документов и расчеты. Это позволяет заказчику работать с исполнителями в одном процессе.

В Solar Staff рост объясняют расширением работы с действующими клиентами и привлечением новых компаний из электронной торговли, ритейла и агентского бизнеса. YouDo развивает защищенную оплату частных заказов, а для бизнеса — документы и выплаты самозанятым.

При этом рост сегмента не гарантирует одинакового результата всем платформам. В III квартале выручка «Кьюго» снизилась на 9%, YouDo — на 13%. В YouDo отмечают уменьшение объема выплат и сезонное сокращение числа бизнес-клиентов.

Маркетплейсы ищут замену депозитному росту

Снижение ставки действует на разные направления неодинаково. А3 отмечает оживление платежной активности, а в «Банкиросе» говорят об ослаблении интереса к краткосрочным вкладам. После периода высоких депозитных ставок площадки расширяют предложение инвестиционных и страховых продуктов, развивают сопровождение сделок и повторные обращения клиентов.

Переход ощущают даже быстрорастущие компании. Квартальная выручка «Банкироса» почти удвоилась год к году, но по сравнению со II кварталом снизилась на 29%, до 197 млн руб. В компании называют результаты удовлетворительными.

«Основными источниками конкурентного преимущества становятся удержание клиента, повторные операции, диверсификация продуктового предложения и технологическая эффективность», — сказала заместитель генерального директора по развитию «Банкироса» Марина Латышева-Андреева.

ИИ становится каналом подключения клиентов

Искусственный интеллект помогает не только сокращать расходы, но и подключать клиентов к финансовым сервисам. «ЮKassa» открыла интерфейс для ИИ-ассистентов: через диалог предприниматель может выставить счет, проверить оплату или подготовить возврат. По данным «ЮMoney», решение о распоряжении деньгами остается за человеком.

«Для платежных сервисов это новый канал дистрибуции: кто доступен агенту, того и подключают», — сказал PR-директор «ЮMoney» Семен Селиванов.

Внутри компаний ИИ автоматизирует поддержку и обработку данных. В А3 из 47 внутренних сценариев десять уже работают в штатном режиме, YouDo отмечает эффект автоматизации для расходов.

Прогноз на год

По предварительной оценке Smart Ranking, выручка сотни крупнейших компаний по итогам 2026 г. увеличится на 9%, до 218,2 млрд руб. Участники исследования ожидают продолжения роста, но говорят о давлении на прибыль: новые налоги и требования увеличивают расходы, а высокая стоимость финансирования ограничивает активность клиентов. В А3 отмечают, что рост выручки и прибыли компании идет по разным траекториям.