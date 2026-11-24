10 декабря 2026 г. разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft проведет вебинар, посвященный вопросам защиты внутренней сети виртуальной инфраструктуры.

Основной темой станет проблема защиты от злоумышленников, которые потенциально могут находиться уже внутри периметра. Традиционный подход, сосредоточенный на защите внешних границ сети, не гарантирует безопасность в случае компрометации одной из учетных записей, заражения виртуальной машины или эксплуатации уязвимости в сервисе. В таких сценариях хакер получает возможность свободно перемещаться между системами, что делает установку файерволов недостаточной.

В рамках вебинара эксперты Orion soft разберут механизмы микросегментации в zVirt SDN, которая позволяет реализовать принцип «разрешено только необходимое». Участники узнают, как контролировать взаимодействия между виртуальными машинами и встраивать сетевые политики безопасности в стандартные бизнес-процессы — от создания ВМ до предоставления доступа к сервисам.

Программа включает следующие блоки:

Анализ внутренних угроз: механизмы горизонтального перемещения злоумышленников внутри сети.

Сравнительный обзор средств защиты: возможности и ограничения аппаратных межсетевых экранов, агентских решений и фильтрации на уровне гостевых ОС.

Практика микросегментации в zVirt SDN: пошаговый процесс настройки защиты и управления правилами доступа.

Опыт внедрения: разбор реальных кейсов применения SDN в финансовом секторе и нефтегазовой отрасли.

Технический аудит подходов: сравнение решений по критериям стоимости, производительности, отказоустойчивости и масштабируемости.

«На сегодняшний день лидеры по внедрению SDN c микросегментацией — финансовая и нефтегазовая отрасли. В этих сегментах строгие требования по информационной безопасности сочетаются с масштабной, частно распределенной инфраструктурой, которая нуждается в централизованном контроле доступов. Даже если хакер смог проникнуть во внутренний периметр, он останется запертым внутри одного сегмента и не сможет расширить свои привилегии и распространить атаку», — добавляет Михаил Фучко, технический лидер zVirt SDN.