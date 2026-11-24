Белорусская транспортно-экспедиционная компания «Ньюс Логистик» внедряет CRM-систему на базе AI-driven low-code-платформы BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Решение объединит управление сделками и взаимодействие с клиентами в единой системе. Проект реализует системный интегратор Orange Process. Об этом CNews сообщил представитель BPMSoft.

«Ньюс Логистик» работает на рынке с 2007 г., организуя автомобильные, авиационные, железнодорожные и морские перевозки. Трансграничная логистика сопряжена с большим потоком входящих запросов, а особую сложность представляют сборные грузы, где в рамках одного рейса нужно координировать множество контрагентов. Компании потребовался единый цифровой контур, где менеджеры видят актуальный статус перевозки и всю историю взаимодействия с клиентом.

Платформа BPMSoft была выбрана благодаря low-code-инструментам, которые позволяют быстро настраивать бизнес-процессы под регламенты компании. В ходе проекта специалисты настроят сквозной процесс ведения сделок – от первичного обращения до закрытия рейса. Важным направлением станет консолидация истории взаимодействия с заказчиками: в профиле клиента будут собраны все детали прошлых сделок и зафиксированные договоренности. Это позволит менеджерам опираться на полный контекст при подготовке коммерческих предложений, а смежным отделам – продолжать работу с клиентом без потери информации.

Оксана Буйницкая, директор «Ньюс Логистик», сказала: «Для нас важно не просто запустить новое ПО, а заложить фундамент для дальнейшего роста. Международные маршруты, и особенно сборные грузы, требуют слаженности всей команды и высокой скорости обмена информацией. Новая система поможет структурировать обработку заявок, сделать внутренние операции прозрачными и подготовить ИТ-инфраструктуру к масштабированию бизнеса».

Олег Кулак, управляющий партнер Orange Process, отметил: «В трансграничных перевозках решающее значение имеют оперативность и точность на каждом шаге. Поэтому при проектировании мы уделяем особое внимание архитектуре процессов: нужно выстроить бесперебойный маршрут прохождения заявок и обеспечить командам доступ к актуальным статусам в режиме реального времени».

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft, сказал: «Логистика – одна из самых динамичных отраслей, где правила игры и маршруты быстро меняются. Преимущество low-code-подхода в том, что бизнес перестает зависеть от доработок кода. Если меняются требования рынка или цепочки поставок, ИТ-архитектура компании легко трансформируется, позволяя оперативно запускать новые сценарии клиентского сервиса без остановки текущих перевозок».