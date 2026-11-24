Казахстанская компания FAM Logistics запустила новый логистический комплекс сразу на базе Axelot WMS, в «коробочной» версии которой уже были предусмотрены все необходимые для выполнения задач ответственного хранения настройки. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

FAM Logistics уже несколько лет специализируется на транспортно-экспедиционной деятельности. Развивая собственную логистику, компания поставила перед собой цель обеспечить полную прозрачность складских процессов и повысить качество обслуживания клиентов.

Поэтому в ходе строительства нового логистического комплекса было принято решение внедрить систему управления складом, которая закрывала бы задачи оператора ответственного хранения без существенных доработок и длительного запуска. Выбор пал на Axelot WMS, в «коробочной» версии которой уже учтены все необходимые отраслевые стандарты и лучшие практики логистических операторов России и стран СНГ.

Axelot WMS поддерживает ключевые инструменты 3PL: раздельный учет товаров по поклажедателям, настройку индивидуальных правил приемки, размещения, хранения, комплектации и отгрузки, детальную фиксацию складских операций и использованных ресурсов, разные модели и варианты тарификации услуг, автоматический расчет стоимости оказанных услуг, а также формирование отчетности и данных для выставления счетов контрагентам.

Важно отметить, что типового функционала Axelot WMS достаточно и для дальнейшего развития компании: оператор сможет подключать новых клиентов и наращивать объемы обработки грузов без усложнения учета или снижения качества сервиса.

Благодаря готовому набору 3PL-инструментов в выбранном ИТ-решении FAM Logistics смогла оперативно наладить полноценную работу с поклажедателями с первых дней эксплуатации комплекса. Компания получила единое решение для управления логистическим комплексом, а ее поклажедатели — прозрачный учет с высокой детализацией операций и гибкими вариантами тарификации.