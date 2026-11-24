Линейку продуктов Smartec пополнила уличная IP-камера STC-IPM5616 Estima с классом защиты IP67, рассчитанная для работы при температурах от -40 до +60 °С. Новинка использует высокочувствительную 1/2.8” КМОП-матрицу, моторизованный объектив 2.7-13.5 мм с P-Iris и передает 5 МП видео при 30 к/с. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Для видеонаблюдения в сложных световых условиях IP-камера 5 МП уличная снабжена ИК-осветителем с эффективной дальностью подсветки 50 метров и поддерживает аппаратный режим WDR (120 дБ). Компактные габариты, поддержка двух вариантов подачи питания и наличие шарнирного крепления видеомодуля упрощают инсталляцию модели STC-IPM5616 Estima.

IP-камера STC-IPM5616 Estima создана для круглосуточного уличного видеомониторинга. Наряду с высокой чувствительностью, которая составляет 0.008 лк в цветном режиме работы, эта модель использует адаптивную ИК-подсветку в темное время суток. ИК-светодиоды обеспечивают эффективную дальность подсветки до 50 м. Благодаря функции расширенного динамического диапазона WDR (120 дБ), IP-камера 5 МП уличная поддерживает высокую информативность видео при контрастном освещении. Бороться с различными шумами на изображении помогают цифровые фильтры – 2D/3D DNR.

Фреймрейт 30 к/с поддерживается при любом доступном разрешении, включая 5 МП (2592x1944 пикс.). При этом изображение от уличной IP-камеры может передаваться тремя потоками в нескольких форматах (H.265, H.264, MJPEG). Доступна индивидуальная настройка параметров каждого видеопотока: алгоритма компрессии, разрешения, фреймрейта и битрейта. За счет этого IP-камера 5 МП уличная может адаптироваться к полосе пропускания используемой IP-сети. Наряду с сетевой видеотрансляцией, STC-IPM5616 Estima предусматривает локальную видеозапись на встраиваемую карту памяти, емкость которой может достигать 1 ТБ.

Уличное исполнение модели STC-IPM5616 Estima включает прочный цилиндрический корпус со степенью климатической защиты IP67. Эта IP-камера рассчитана на эксплуатацию при внешних температурах от -40 до +60 °С и подходит для решения задач видеонаблюдения в разных регионах и климатических зонах. Наличие моторизованного объектива 2.7-13.5 мм (5-кратный оптический зум) позволяет удаленно настроить фокусное расстояние без необходимости открывать корпус, а также упрощает регламентное обслуживание. С помощью автоматически регулируемой диафрагмы P-Iris IP-камера 5 МП уличная обеспечивает наилучшее качество формируемого изображения и оптимальную глубину резкости при любых установках зума и фокусировки.

Использование шарнирного крепления корпуса к штатному кронштейну позволяет гибко настраивать ракурс обзора IP-камеры с разрешением 5 МП. В базовой комплектации установка STC-IPM5616 Estima возможна на стене либо потолке, а для размещения на столбе, что бывает актуально для уличной модели, в ассортименте Smartec имеется опциональный адаптер STB-A01. Упростить инсталляцию новинки позволяет поддержка питания от источника 12 В постоянного тока напрямую либо по технологии PoE. При этом IP-камера 5 МП уличная STC-IPM5616 Estima потребляет не более 11 Вт при включенной ИК-подсветке.

Представленная уличная новинка Smartec – STC-IPM5616 Estima – уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».