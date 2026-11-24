МТС объявляет о достижении в Карелии 100% потребления электроэнергии на объектах сети мобильной связи и в офисах за счет возобновляемых источников электроэнергии. Таким образом, МТС стала одним из первых операторов связи, полностью перешедших на «зеленую» генерацию в российском регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Карелия стала первым регионом присутствия МТС, где удалось реализовать модель чистого энергопотребления. МТС приобрела «зеленый» сертификат, подтверждающий, что электроэнергия произведена из возобновляемых источников – на Выгостровской ГЭС ПАО «ТГК-1», включенной в реестр квалифицированных генерирующих объектов. Соответствующая запись от 19 октября 2026 г. внесена в реестр атрибутов генерации – ООО «ЦЭС».

С сентября 2026 г. МТС обеспечивает энергопотребление объектов в регионе за счет возобновляемых источников. Это позволило оптимизировать операционные затраты и сделать значимый шаг для снижения углеродного следа и повышения энергоэффективности бизнеса. В сентябре объем потребления электроэнергии МТС в Карелии составил 247 тыс. кВтч.

Карелия входит в число регионов Северо-западного федерального округа, где оператор развернул связь пятого поколения. В частности, в сентябре 2026 г. компания запустила 5G на частотах 2100 МГц в столице Карелии – Петрозаводске.

Согласно корпоративной Стратегии управления выбросами парниковых газов, МТС планирует снизить углеродоемкость трафика на 60% к 2030 г. по сравнению с 2021 г. В 2025 г. показатель предотвращенных выбросов парниковых газов компании по итогам реализации внутренних мероприятий составил 1874 т CO2-экв.

«МТС последовательно внедряет принципы устойчивого развития в свою операционную деятельность и активно ищет инструменты для минимизации воздействия на окружающую среду. Компания занимает лидирующие позиции в рейтингах по сокращению углеродного следа. В частности, МТС возглавила последний рейтинг AK&M с показателем 0,05 тонн CO₂‑экв./млн руб., который отражает соотношение годового объема выбросов парниковых газов к консолидированной выручке», – сказал вице-президент по устойчивому развитию МТС Юрий Савельев.

«Присоединение МТС к системе сертификации происхождения электроэнергии – важный сигнал для рынка: чистая энергия становится стандартом не только для промышленности, но и для телеком-инфраструктуры, которая обеспечивает связь и цифровые сервисы для миллионов людей. Особенность этого кейса в том, что в Карелии МТС обеспечила не частичное покрытие или микс из разных источников, а 100% потребления своих объектов за счет возобновляемой энергии. Это пример того, как телеком-отрасль может делать реальный вклад в развитие чистой генерации, и мы рады, что система сертификации ЦЭС стала инструментом для такого перехода», – сказал генеральный директор Центра энергосертификации (ЦЭС) Олег Баркин.

«ТГК-1 активно развивает направление возобновляемой энергетики в России, и для нас очень ценно, что «зеленая» энергия гидроэлектростанций компании приходит в новые отрасли, в том числе – отрасль телекоммуникаций и связи. Покупатели «чистой» электроэнергии делают свой бизнес более экологичным и социально ответственным, а мы, со своей стороны, готовы предложить покупателям удобные и простые механизмы приобретения «чистой» электроэнергии», – сказал заместитель генерального директора по сбыту электроэнергии и мощности ПАО «ТГК-1» Альфред Ягафаров.