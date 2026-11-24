МТС проанализировала динамику подключения компаний Нижегородской области к высокоскоростному проводному интернету. По итогам 10 месяцев 2026 г. объем инвестиций крупного бизнеса региона в строительство сетевой инфраструктуры вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Наиболее заметный рост новых подключений в сегменте крупного бизнеса зафиксирован среди рекламных организаций, компаний сферы досуга и производственных предприятий. На эти отрасли приходится порядка 60% новых включений. Крупные компании подключают проводной интернет прежде всего для организации надежной связи между офисами, производственными площадками, складами и торговыми точками. Высокоскоростной канал также необходим для модернизации рабочих мест, автоматизации бизнес-процессов, видеонаблюдения, облачных сервисов, передачи больших объемов данных и внедрения решений промышленного интернета вещей.

В сегменте малого и среднего бизнеса подключение к проводному интернету наиболее активно наращивали сетевые точки продаж и обслуживания, торговые организации и аптечные пункты. Рост новых подключений в МСБ составил около 40%. Для малого и среднего бизнеса проводной интернет становится основой стабильной работы точек продаж: он обеспечивает кассовые и учетные системы, онлайн-заказы, видеонаблюдение, корпоративную связь и цифровые сервисы для клиентов. Надежное подключение также создает основу для организации Wi-Fi в торговых залах, кафе, аптеках и сервисных центрах.

Основными драйверами роста как в МСБ, так и в сфере крупного бизнеса стали многоточечные проекты — одновременное подключение нескольких площадок одной компании, например, сети магазинов, филиалов, складов или производственных объектов, — а также модернизация рабочих мест и производственной инфраструктуры, включая структурированные кабельные системы (СКС).

Спрос на Wi-Fi для бизнеса увеличился как со стороны крупных компаний, так и со стороны малого и среднего бизнеса: беспроводной доступ помогает обеспечить прием безналичной оплаты, повысить лояльность клиентов и увеличить проходимость точек продаж. Число подключений к Wi-Fi для бизнеса в Нижегородской области за 10 месяцев 2026 г. выросло на 34% год к году.

Чаще всего нижегородские компании выбирают каналы со скоростью 50–200 Мбит/с. Такой пропускной способности достаточно для работы с основными бизнес-сервисами и подключения дополнительных цифровых решений. Диапазон также позволяет МТС гибко подбирать технологию подключения — с использованием оптических линий или радиорелейной связи.

«Рост инвестиций нижегородского бизнеса в фиксированную сеть показывает, что компании региона целенаправленно укрепляют цифровую основу для развития производства, торговли и клиентских сервисов. Надежный проводной интернет становится базой для модернизации рабочих мест, автоматизации процессов, организации многоточечной инфраструктуры и внедрения решений промышленного интернета вещей. Мы видим растущий запрос на комплексные технологические решения — от стабильной связи и Wi-Fi до видеонаблюдения, облачных сервисов и инструментов анализа данных. МТС готова поддерживать нижегородские предприятия на всех этапах цифровой трансформации», — отметил директор МТС в Нижегородской области Василий Голуб.