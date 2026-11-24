1 декабря 2026 г. на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетным однодневным фьючерсным контрактом с автопролонгацией (вечный фьючерс) на акции Anthropic. Базовым активом нового фьючерса выступает фиксинг акций Anthropic, рассчитываемый Московской биржей. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Новый инструмент ориентирован на широкий круг инвесторов и позволит участвовать в движении цены акций одного из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта – компании Anthropic, разработчика модели Claude. Расчетный характер инструмента предоставляет удобную возможность открывать позиции на акции компании в привычных брокерских интерфейсах без необходимости выхода на зарубежные рынки и дополнительной платы за удержание позиции. Новый фьючерс доступен в том числе неквалифицированным инвесторам после прохождения соответствующего тестирования.

Параметры нового инструмента: Код фьючерса – ANTF, Котировка – значение фиксинга FIXANT в долларах США, Лот – 1.

Расчет фандинга по новым контрактам будет осуществляться согласно спецификации.

Вместе с новым контрактом линейка вечных фьючерсов на фиксинги иностранных ценных бумаг Московской биржи будет насчитывать 50 инструментов. Инвесторам доступны вечные фьючерсы на крупнейшие мировые фондовые индексы, акции глобальных компаний технологического, энергетического, медицинского и потребительского секторов, медиакомпаний и интернет-платформ, компаний разработчиков программного обеспечения и сферы кибербезопасности. Среднедневной объем торгов вечными фьючерсами на глобальные активы составляет более 1 млрд руб.

На срочном рынке Московской биржи действует асимметричная тарифная модель: при заключении безадресных сделок клиенты, предоставляющие ликвидность рынку путем выставления заявок, не уплачивают биржевую комиссию за сделки. Комиссия взимается только с клиентов, заключающих сделки по ранее выставленным заявкам.



