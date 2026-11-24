В Mango Talker сотрудники могут отвечать клиентам, обсуждать обращения с коллегами и проводить рабочие встречи

MANGO OFFICE расширила возможности для команд, которые обрабатывают клиентские обращения через сервис МангоДиалоги. Сотрудники могут пользоваться корпоративными чатами и создавать видеовстречи в Mango Talker. Новые функции работают бесплатно и не требуют отдельного подключения.

МангоДиалоги – агрегатор чатов и мессенджеров. Он объединяет переписки из разных каналов в одном интерфейсе: MAX, Telegram, ВКонтакте, Авито, WhatsApp и чат на сайте. Сотрудники видят очередь обращений и могут отвечать клиентам прямо в Mango Talker.

Если компания использует интеграцию с Битрикс24 или amoCRM, отвечать клиентам можно и в ее интерфейсе. Для автоматизации обработки запросов также можно подключить чат-ботов.

Когда обращение нужно обсудить с коллегами, сотрудник может перейти в личный или групповой чат Mango Talker, отправить файл или начать видеозвонок. Создать ее можно в разделе «Встречи» и отправить участникам ссылку.

В бесплатной версии к видеовстрече могут подключиться до 7 участников с компьютера или смартфона. На корпоративном тарифе – до 200 участников. Записи встреч хранятся до 6 месяцев. Для групповых звонков доступны транскрибация и конспекты: они помогают сохранить основные темы обсуждения, задачи и договоренности.

О компании

MANGO OFFICE – ведущая российская UCaaS-платформа для бизнес-коммуникаций. Компания занимает первое место на рынке облачных контакт-центров в России по данным исследования "ТМТ Консалтинг".

MANGO OFFICE объединяет корпоративную телефонию, контакт-центр, текстовые коммуникации, аналитику и другие инструменты для взаимодействия бизнеса с клиентами.

Одно из ключевых направлений развития компании – диалоговый ИИ: технологии, которые помогают анализировать и автоматизировать коммуникации, понимать содержание клиентских диалогов и помогать сотрудникам в работе с ними.

Сервисами MANGO OFFICE пользуются более 50 000 российских организаций, среди них – ВкусВилл, М.Видео-Эльдорадо, Роза Хутор, Доброфлот и другие.