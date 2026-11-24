MWS Cloud, входящая в Группу компаний МТС, проанализировала использование сервиса быстрой доставки контента (CDN) в России в 2026 г. За год потребление сервиса среди российских компаний выросло в 1,4 раза. Казань заняла второе место в стране по динамике (+2,30 п.п.), уступив Ростову-на-Дону (+3,41 п.п.) Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным MWS Cloud, около половины всего трафика контента в России потребляется в Москве – на нее в октябре пришлось 49,77% общего трафика CDN. В тройку регионов с наибольшей долей также вошли Санкт-Петербург — 10,65% и Новосибирск — 9,15%. Основными драйверами спроса на технологии быстрой доставки контента остаются медиа, ритейл, e-commerce и финансы.

Больше всего пользователей CDN прибавилось в финансовом секторе — в три раза, в ИТ — в два раза и торговле — в 1,43 раза. При этом растет спрос у компаний в сфере строительства и производства.

CDN (Content Delivery Network) — это сеть доставки контента, которая позволяет ускорить загрузку сайтов, онлайн-сервисов, мобильных приложений, видео и других цифровых материалов. Контент кешируется на серверах сети и передается пользователю с ближайшего узла, что сокращает задержки и снижает нагрузку на основную инфраструктуру клиента.