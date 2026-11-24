ИТ-холдинг Т1 завершил переход 136 кассовых узлов розничной сети «Больше – Меньше» на решения «Т1 Тиллиум.Касса» и «Т1 Тиллиум.Менеджер». Более 30 филиалов в Якутии перевели на новую инфраструктуру дистанционно, без остановки торговли и расходов на замену кассового оборудования. За счет оптимизации процессов полная миграция заняла всего 30 дней, что на 2-3 месяца быстрее, чем в среднем по рынку. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Кассовые узлы перевели на «Т1 Тиллиум.Касса» – фронт-офисное ПО для автоматизации рабочего места кассира, которое обеспечивает полный цикл обслуживания покупателя: от регистрации товаров и применения скидок до приема оплаты и формирования фискального чека. В свою очередь, переход на «Т1 Тиллиум.Менеджер» позволил обеспечить управление кассовой инфраструктурой и лояльностью из центрального офиса.

Ранее сеть дискаунтеров использовала другое решение, однако с ростом бизнеса ритейлер столкнулся с увеличением расходов на работу со сторонними сервисами для программы лояльности. Дополнительными барьерами стали сложности с адаптацией старого ПО к новым требованиям фискального законодательства, ЕГАИС и системы маркировки «Честный Знак».

Переход на другое решение откладывался из-за риска полной замены кассового оборудования для работы с новым ПО. По рыночным оценкам, дополнительные издержки на миграцию данных, включая замену касс, могут формировать до 30–50% итоговой стоимости владения ИT-системой. Поэтому одной из ключевых задач проекта стала оптимизация дополнительных расходов.

Для этого специалисты ИТ-холдинга «Т1» предложили переход на архитектуру, которая сохраняет всю действующую инфраструктуру – фискальные регистраторы, сканеры и весы. Команда «Т1» проверила совместимость ПО «Тиллиум» с периферийным оборудованием ритейлера и протестировала новое решение на торговой инфраструктуре.

Также специалисты ИТ-холдинга «Т1» провели обучение ИТ-администраторов «Больше – Меньше», передали комплект документации и продолжают сопровождение сети, обеспечивая своевременные обновления под изменения законодательства и запросы бизнеса.

«Для дискаунтера касса – ключевая точка эффективности. Любая задержка в чеке или простой оборудования сразу бьют по трафику и маржинальности. Команда "Т1" перевели 136 кассовых узла «Больше-меньше» в Якутии без единой минуты простоя и без закупки нового оборудования. "Т1 Тиллиум" встал на действующие кассы сети, в результате чего ритейлер получил ИТ-платформу, которая готова к быстрому масштабированию и закрывает все требования законодательства по маркировке», — рассказал Денис Вешта, руководитель управления отраслевой экспертизы «Ритейл», ИТ-холдинг «Т1».