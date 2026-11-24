Компания «Архитех ИИ» совместно с «Ассоциацией школьного кластера» провела исследование среди учителей российских школ. В нем приняли участие около 100 педагогов. Они рассказали, как используют нейросети в работе. Анкетирование провели в рамках реализации проекта по обучению школьных педагогов и учебников навыкам грамотного владения нейросетями.

«Архитех ИИ» проводит специальные лаборатории в разных городах России, где помогают осваивать различные ИИ-инструменты от поиска следов дипфейков до вайбкодинга на базе экосистемы ИИ-инструментов Kodik. Доступ к ним компания дает участникам лабораторий, учителям и ученикам безвозмездно, программу уже освоили около 1000 школьников и около сотни учителей. Последние прошли опрос на применение ИИ в ежедневной работе.

Среди опрошенных 90% активно пользуются нейросетями при подготовке к урокам и рекомендуют этот способ коллегам, которые пока не привыкли применять новые технологии. Более половины учителей (60%) применяют ИИ на уроках, а 50% самостоятельно писали приложения с помощью вайб-кодинга.

Педагоги используют ИИ, чтобы создавать презентации и изображения, искать информацию, работать с документами, готовить рабочие и адаптированные программы, материалы к урокам и классным часам. В ответах также упоминаются доработка HTML-игры, автоматизация бумажной работы и чат-бот, который готовит технологические карты уроков вместе с презентациями. Участники опроса преподают информатику, русский язык и литературу, историю, обществознание и английский язык.

«Искусственный интеллект решает для педагогов острую проблему — нехватку времени. Учителя сильно загружены, и им трудно найти время, чтобы подготовить что-то интересное. Но ИИ меняет и сам формат урока. Складывается реверсивное обучение, в котором учитель и ученик учатся друг у друга. Ученик показывает освоенный инструмент и объясняет новый способ работы, а учитель помогает ему правильно поставить задачу, проверить ответ нейросети и осмыслить результат. Потом они вместе пробуют и дорабатывают решение. Ответственность за обучение при этом остается за педагогом. А время, которое освобождает ИИ, учитель может потратить на живую работу с детьми», — сказал директор по развитию ИИ-экосистемы Kodik Юрий Головко.

В 2026 г. «Kodik Образование» и «Ассоциация школьного кластера» провели несколько проектов в российских школах — от Подмосковья до Амурской области. Участники учились работать с ИИ: создавать и анализировать код, готовить задания, тесты и индивидуальные материалы, автоматизировать рутину. В рамках работы лабораторий АШК и «Архитех ИИ» в комплексе «Доминанта» прошел практический мастер-класс по применению ИИ, в школе № 27 Благовещенска провели для учителей физики Амурской области мастер-класс «Искусственный интеллект на службе у учителя: как технологии меняют школу» — о подготовке учебных материалов и автоматизации рутинных задач. В октябре амбассадор лаборатории, учитель Надежда Асотова выступила на открытой дискуссии «Интеллект 2.0: что ИИ меняет в науке и образовании. Гамбит или цугцванг?» в Технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы. В лаборатории она разработала концепцию прототипа «Ассистент педагога» на основе ИИ-экосистемы Kodik. Приложение объединяет работу с учебными материалами, подготовку технологической карты урока и презентаций, сохранение документов. По словам автора, основные функции уже работают, но проект требует доработки.

Kodik последовательно реализует программу развития навыков работы с ИИ-инструментами в вузах и школах России. В программу «Kodik Образование» вошли Москва, Новый Уренгой, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, а также школы Амурской области, Приморья и Урала — регионов, где активно развиваются производства, но не хватает подготовленных кадров и в бизнесе, и в образовании. Восполнить этот дефицит можно только совместными усилиями технологического бизнеса и государства.