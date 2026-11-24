Компания «Вебпрактик AI» представила новое поколение корпоративных ИИ-платформ – «Артель AI». Решение заменяет множество разрозненных чатов и отдельных агентных решений единой средой, где сотрудники и агенты работают в рамках общих процессов компании. Об этом CNews сообщили представители «Вебпрактик».

В отличие от платформ предыдущего поколения с корпоративными ИИ-чатами, «Артель AI» строится вокруг самого процесса. Для каждого подразделения можно настроить собственные сценарии взаимодействия сотрудников и агентов с учетом внутренних правил и регламентов. Компания определяет, какие этапы агент выполняет самостоятельно, какие действия требуют подтверждения сотрудника, а какие решения полностью остаются за человеком.

В числе возможных сценариев — продажи, закупки, HR, финансы, клиентская поддержка, работа с документами, внутренняя отчетность и управленческая аналитика.

Для каждого агента задаются роль, набор доступных инструментов и корпоративных источников данных, с которыми он может работать на своем этапе. Процессы могут запускаться вручную, по событию или расписанию.

«Артель AI» использует наглядный интерфейс на основе канбан-подхода. История задачи, действия участников и результаты каждого этапа сохраняются внутри процесса. Это позволяет компании видеть текущий статус, исполнителя, полученный результат и точки, где требуется участие человека.

Для управления доступом агентов к моделям и чувствительным данным «Артель AI» может работать совместно с корпоративным шлюзом «Кордон AI». Платформа отвечает за сам процесс и взаимодействие сотрудников и агентов, а шлюз задает правила работы с моделями: права доступа, маршрутизацию запросов, лимиты, маскирование данных и журналирование.

«Компании уже много экспериментировали с моделями и отдельными агентами. Следующая задача — встроить их в реальные процессы, связать с корпоративными системами и при этом сохранить управляемость. С помощью «Артель AI» агенты перестают быть отдельным инструментом сотрудника, а становятся участниками процесса с понятной ролью, полномочиями и ограничениями. Этот продукт станет основным инструментом ИИ-трансформации наших клиентов», — сказал Александр Букуров, CEO «Вебпрактик AI».

Платформа «Артель AI» может быть развернута в контуре заказчика и интегрироваться с CRM, базами знаний, учетными системами и другими корпоративными ресурсами. «Артель AI» поддерживает локальные и корпоративные репозитории агентов, а также работу с локальными и облачными моделями российских и зарубежных провайдеров.

Платформа позволяет через коннекторы переиспользовать модель личных и корпоративных подписок, снижая себестоимость агентов в несколько раз, не нарушая при этом правила провайдеров.