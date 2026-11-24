Компании «Газинформсервис» и «1С-Битрикс» по итогам совместных испытаний подтвердили совместимость СУБД «Ятоба» с «1С-Битрикс24» и «1С-Битрикс: Управление сайтом». Специалисты обеих компаний проверили стабильность совместной работы, корректность установки обновлений и предсказуемость интеграции. Для заказчиков это снижает технические и бизнес-риски, а также затраты на поддержку. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Защитные механизмы СУБД «Ятоба», включая соответствие требованиям ФСТЭК России к критической информационной инфраструктуре (КИИ) и государственным информационным системам (ГИС), сохраняются при работе с продуктами «1С-Битрикс». Это упрощает заказчикам прохождение аудита и позволяет строить защищенные информационные системы на базе «1С-Битрикс» с отечественной СУБД.

«Подтверждение совместимости СУБД "Ятоба" с продуктами "1С-Битрикс" — важный шаг в развитии партнерской экосистемы. Мы отмечаем высокий спрос на создание корпоративных порталов и веб-приложений внутри защищенного контура. Теперь заказчики могут строить системы на базе популярной CMS, не ставя под угрозу безопасность: бизнес получает и стабильную работу сайта или портала, и соответствие требованиям регуляторов, а также минимизирует риски и упрощает прохождение аудита», — сказал Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД Jatoba компании «Газинформсервис».

«Подтверждение совместимости "1С-Битрикс24" и "1С-Битрикс: Управление сайтом" с СУБД "Ятоба" расширяет возможности заказчиков по построению корпоративных порталов и веб-приложений на отечественном технологическом стеке. Для нас важна не только корректная работа решений, но и предсказуемость их эксплуатации: стабильные обновления, понятная интеграция и возможность использовать СУБД с защитными механизмами, соответствующими требованиям ФСТЭК России для КИИ и ГИС», — сказал руководитель направления информационной безопасности «1С-Битрикс» Роман Стрельников.

Он добавил, что совместная работа с «Газинформсервисом» помогает заказчикам снижать технологические риски при переходе на отечественные решения и выстраивать защищенные информационные системы без избыточных изменений в архитектуре. «При этом безопасность остается комплексной задачей: вместе с выбором СУБД необходимо обеспечивать управление доступом, защиту секретов, мониторинг, резервное копирование и своевременное устранение уязвимостей», — сказал Роман Стрельников.