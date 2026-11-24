Группа агропредприятий «Ресурс» начала обмениваться электронными перевозочными документами с помощью сервиса «Логистика от Контур.Диадока». Интеграцию с учетными системами «1С» выполнила собственная ИТ-команда агрохолдинга при консультационной поддержке специалистов «Контура». Сейчас предприятия ГАП «Ресурс» оформляют десятки тысяч электронных перевозочных документов в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В ГАП «Ресурс» работают более 42 тыс. человек, производственные активы расположены в 25 регионах России. Трудоемкость перехода на электронные перевозочные документы (ЭПД) была связана с масштабом и разнообразием бизнес-процессов компании. Предприятия «Ресурса» участвуют в перевозках как грузоотправители, грузополучатели, перевозчики, экспедиторы и лица, осуществляющие погрузку. При этом в операциях используются сразу несколько сценариев: транспортировка с привлечением перевозчика и экспедитора, работа с лог-операторами, самовывоз, мультимодальная доставка.

До перехода на ЭПД перевозочные документы в компании формировали в «1С» и печатали. Для работы с ЭПД компания выбрала модуль «Логистики» для «1С». Он позволяет формировать и подписывать документы прямо в учетной системе без повторного переноса данных. Часть предприятий группы также работает через веб-версию сервиса.

Изначально ГАП «Ресурс» рассматривала внедрение с привлечением внешних специалистов, однако после анализа проекта решила провести интеграцию силами собственной ИT-команды.

Перед стартом специалисты изучили документацию и видеоинструкции «Логистики от Контур.Диадока» и самостоятельно настроили первые сценарии обмена. На освоение модуля и настройку первых простых сценариев обмена специалистам потребовалось от двух до трех недель.

Виктория Доценко, руководитель службы ТЛ первого уровня перевозки ГП ГАП «Ресурс»: «Самостоятельная интеграция была для нас осознанным выбором. Для типовых сценариев документации и видеоинструкций оказалось достаточно, а по более сложным вопросам — например, при работе с экспедиторскими схемами, автоподписанием и нетиповыми документами — мы обращались за консультациями к специалистам «Контура». В результате наша команда смогла настроить работу с ЭПД с учетом специфики предприятий».

Сейчас ГАП «Ресурс» обменивается разными видами ЭПД — от электронных заявок и поручений экспедитору до транспортных накладных.

Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика от Контур.Диадока»: «Мы понимали, что по мере перехода на обязательные ЭПД нагрузка на операторов и команды внедрения будет расти. Поэтому заранее развивали сценарий самостоятельной интеграции: подготовили подробную документацию, видеоинструкции и отдельные вебинары для самоинтеграторов, а для сложных случаев оставили возможность подключить к проекту экспертов «Логистики». Опыт ГАП «Ресурс» показывает, что такой подход работает даже в крупных проектах с большим количеством предприятий, учетных систем и сценариев перевозки».

Для ГАП «Ресурс» переход на ЭПД – один из этапов развития транспортных процессов. Компания планирует выстроить единый подход к оформлению перевозок, централизовать работу с транспортными документами, а в дальнейшем перейти и на использование электронных путевых листов.