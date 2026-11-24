Группа компаний ФСК запустила собственную платформу ИИ-агентов «Камертон» в облаке Cloud.ru и внедрила в работу команд уже 395 ИИ-помощников. Решение помогает сотрудникам автоматизировать повседневные задачи, включая проверку смет, расчеты по строительным объектам и подготовку презентаций. За первые шесть месяцев работы платформы ИИ-агенты обработали более 74 тыс. запросов. Доля успешных решений составила 97,7%, а половина задач выполнялась менее чем за 90 секунд. Об этом CNews сообщил представитель Cloud.ru.

ГК ФСК искала способ сократить время на повторяющиеся операции и упростить работу сотрудников с документами и расчетами. Также компании было важно, чтобы подразделения могли самостоятельно создавать ИИ-инструменты под свои потребности. Для этого команда девелопера разработала платформу «Камертон», объединившую ИИ-агентов для решения различных рабочих задач.

Технологической основой «Камертона» стала облачная платформа Cloud.ru Evolution. ГК ФСК развернула решение на виртуальных машинах с GPU и подключила готовые ИИ-модели через сервис Evolution Foundation Models. Облачная инфраструктура позволяет получать необходимые вычислительные мощности и масштабировать их по мере увеличения нагрузки.

Сотрудники ГК ФСК взаимодействуют с агентами через привычный мессенджер. Например, могут попросить проверить коммерческое предложение подрядчика на соответствие смете, рассчитать показатели по строительному объекту или подготовить презентацию. ИИ-агент обрабатывает необходимые данные и возвращает результат в виде готового файла в чат. Подразделения также могут самостоятельно создавать мини-приложения: расчетные калькуляторы, дашборды и рабочие страницы с историей заявок.

«„Камертон“ показывает, как ИИ-агенты уже сейчас могут автоматизировать ключевые процессы девелопмента, включая сметные расчеты и работу с проектной документацией. Для нас важно, что эти инструменты уже используются в повседневной работе сотрудников. Результаты первых месяцев доказали, что можно переходить от экспериментов с искусственным интеллектом к его системному применению и получать максимальный эффект от применения на всех этапах жизненного цикла объекта», — отметил Владимир Крыльцов, директор по ИТ ГК ФСК.

«По мере увеличения числа ИИ-агентов и обращений к ним растут требования к вычислительным ресурсам. Для стабильной работы таких решений нужна инфраструктура, которую можно быстро масштабировать вместе с развитием продукта. Cloud.ru предоставляет ГК ФСК технологическую основу для работы „Камертона“ и дальнейшего внедрения ИИ-инструментов в бизнес-процессы компании», — сказала Анастасия Изосимова, руководитель направления по развитию ключевых клиентов Cloud.ru.

Следующий этап проекта — масштабирование «Камертона» и его интеграция с внутренними системами ГК ФСК. В перспективе компания планирует предоставить каждому сотруднику персонального цифрового ассистента для решения рабочих задач.