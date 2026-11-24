Rutube и Mediascope представили результаты первого в России комплексного исследования аудитории Smart TV. Совместный проект позволил получить данные о масштабе и структуре аудитории видеосервиса на больших экранах, а также о ее пересечении с пользователями других устройств. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

По данным Mediascope, ежедневная аудитория Rutube на Smart TV составляет более 5,2 млн человек. При этом 77% этой аудитории смотрят контент видеосервиса исключительно на большом экране, не используя для просмотра Rutube другие устройства в течение суток. Включение данных Smart TV позволило увеличить измеряемую суточную аудиторию Rutube на 19% относительно показателя для компьютеров и мобильных устройств.

Исследование также показало, что аудитория Rutube на Smart TV моложе, чем на других устройствах. Почти половину зрителей видеосервиса на телевизионных экранах (45%) составляют пользователи в возрасте от 12 до 34 лет. Такая возрастная структура делает Smart TV привлекательным каналом для рекламодателей, ориентированных на молодых потребителей, в том числе экономически активную аудиторию.

«Дневная аудитория Rutube на “умных” телевизорах составляет уже более 5,2 млн человек, и для нас особенно важно, что значительную ее часть составляют молодые, активные зрители. Сегодня Smart TV выбирает молодая аудитория, которая представляет большой интерес для рекламодателей. Мы видим большой потенциал этого направления для развития новых форматов взаимодействия с нашими пользователями и партнерами», — сказал Сергей Косинский, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава «Цифровых активов».

«Измерение аудитории Smart TV — одна из сложных задач современной медиааналитики. До сих пор участникам рынка во многом приходилось опираться на внутренние данные, не имея полной картины потребления видеоконтента на разных устройствах. Совместно с Mediascope мы впервые в России реализовали комплексный проект панельных измерений интернет-аудитории видеосервиса на всех экранах, включая Smart TV, с учетом кроссплатформенного потребления. Для этого потребовались полгода работы, серьезная аналитическая экспертиза и мощная технологическая база, позволяющая обрабатывать и сопоставлять данные из разных источников. Теперь мы можем не только оценивать масштаб аудитории Rutube на Smart TV, но и понимать ее структуру и пересечения с аудиторией других устройств. Это важный шаг в развитии прозрачных и точных измерений цифрового видеопотребления», — сказала Дарья Пугачева, директор департамента исследований «Газпром-Медиа Холдинга».