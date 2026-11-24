Все больше пользователей ИИ воспринимают ИИ не просто как рабочий инструмент. Практически каждый пятый россиянин (19%) обращаются к нему за эмоциональной поддержкой. Особенно значимым каналом психологической поддержки ИИ становится для молодежи в возрасте 18-29 лет. 40% среди этой группы отметили, что обращались к ИИ с этой целью иногда или регулярно, говорится в аналитическом докладе НИУ ВШЭ «Восприятие технологий искусственного интеллекта населением России». Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Один из вопросов, который интересовал исследователей, — опыт обращения россиян к ИИ в поисках эмоциональной поддержки. 67% респондентов не обращались к ИИ с этой целью, 19% ответили, что они получают от ИИ эмоциональную поддержку «иногда» или «регулярно». В разрезе пола различия не значительны: 21% женщин имеют такой опыт против 18% мужчин. Доля тех, кто ни разу не использовал ИИ по такой теме, растет с возрастом — от 42% среди молодежи 18–29 лет до 77% среди лиц от 60 лет, отмечают исследователи.

Для активных пользователей ИИ был проведен дополнительный анализ связи между частотой обращения к ИИ за эмоциональной поддержкой и долей столкнувшихся с негативными последствиями от ошибок ИИ. Среди тех, кто иногда или регулярно ищет эмоциональную поддержку в общении с ИИ, 7% и 6% респондентов соответственно отметили, что ошибки в ответах приводили к межличностному конфликту.

«Аналогичным образом, среди тех, кто регулярно использует ИИ как собеседника для эмоциональной поддержки, наблюдается наибольшая доля столкнувшихся с другими негативными последствиями от ошибок в ответах: потеря времени (21%), денежные потери (8%), неприятности на работе или учебе (8%), ухудшение самочувствия (8%)», — сказали исследователи.

Полученные данные не говорят о причинно-следственной связи, возможно влияние третьих факторов, отмечается в докладе.

«Намечающийся тренд на использование ИИ в чувствительных сферах, таких как психологическая поддержка, особенно характерный для молодежи, требует разъяснения ограничений и возможностей ИИ, а также сопутствующих рисков», — считают исследователи.

Наиболее популярными задачами, с которыми пользователи обращаются к ИИ, являются поиск и объяснение информации, решение творческих задач, необходимость в переводе.

Доклад подготовлен коллективом авторов под общей редакцией директора Института анализа предприятий и рынков и Международного центра изучения институтов и развития НИУ ВШЭ Антона Казуна. Исследование основано на данных онлайн-опроса RoAIRR 2026 (Research on AI in Russian Regions), проведенного компанией OMI по заказу и техническому заданию Международного центра изучения институтов и развития с 4 по 27 августа 2026 г. В опросе участвовало 6,45 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

