Российские компании Eltex и Orion soft подтвердили полную совместимость программного Wi-Fi-контроллера vWLC с отечественной платформой виртуализации zVirt. По результатам тестирования подтверждена корректная работа всех функций контроллера в виртуальной среде. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

В рамках тестирования инженеры Eltex развернули vWLC в среде zVirt по официальной инструкции. Проверили запуск контроллера, активацию лицензий и сетевые параметры, а затем основные сценарии работы: обнаружение точек доступа, передачу конфигураций, применение политик безопасности, авторизацию клиентов и бесшовный роуминг. Отдельно протестирована передача трафика под нагрузкой. Все функции работали штатно, замечаний не выявлено.

Александр Смит, менеджер продукта Wi-Fi Eltex: «Мы тестируем и дорабатываем vWLC под запросы наших клиентов. Многие предприятия уже работают с платформой zVirt в своих дата-центрах и строят беспроводные сети на точках доступа Eltex. Теперь бизнес получает готовую связку российских решений для управления Wi-Fi и прозрачную техническую поддержку от обоих вендоров».

Ирина Кальчева, альянс-менеджер Orion soft: «Совместимость zVirt и vWLC упрощает развертывание Wi-Fi инфраструктуры в корпоративных ИТ-контурах. Программный контроллер Wi-Fi разворачивается в виртуальной среде без конфликтов и корректно управляет трафиком даже под высокой нагрузкой. Это снимает с компаний риски несовместимости ПО и позволяет уверенно строить беспроводные сети на базе отечественных технологий, не опасаясь простоев в бизнес-процессах».

Подтвержденная совместимость vWLC и zVirt позволяет заказчикам обеих компаний использовать проверенную комбинацию российских продуктов при развитии корпоративной ИТ-инфраструктуры. Это актуально для организаций, которые стремятся снизить зависимость от зарубежных технологий и сохранить существующую архитектуру виртуализации при внедрении новых решений для управления беспроводными сетями.